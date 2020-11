AUTODOC bouwt duur en groot magazijn in het Poolse Szczecin

AUTODOC is de grootste online verkoper van onderdelen, accessoires en apparaten voor auto’s. Een tijdje geleden opende het een nieuw logistiek centrum in Szczecin, wat de zevende stad van Polen is. Dit nieuwe magazijn heeft de naam ‘M13’ gekregen en heeft ervoor gezorgd dat AUTODOC zijn activiteiten verdubbeld in Szczecin. In het nieuwe gebouw zullen er tot 800 banen worden gecreëerd, al zal het magazijn semiautomatisch bediend worden. Het heeft een opslagruimte van maar liefst 26.700 vierkante meter, wat volgens de baas van AUTODOC Alexej Erdle erg nodig was. Dit is het geval aangezien de webshop door blijft groeien. Zo steeg de omzet in 2019 met maar liefst 48 procent ten opzichte van 2018 naar zo goed als 615 miljoen euro. Ook in de komende jaren wil AUTODOC groter worden, waar dus een nieuw magazijn voor nodig was.

Succes in Szczecin

AUTODOC is onder meer zo gegroeid door Szczecin. Het had hier namelijk al een lokaal overslagpunt voor producten voor de auto, wat geplaatst was in de omgeving van de A6, een snelweg in Polen. Het gebouw bevond zich in het district Załom-Kasztanowe. Inmiddels werken hier al bijna 1600 werknemers en contractarbeiders. Dagelijks worden er ongeveer 75 duizend artikelen verzonden naar de klant. In het nieuwe magazijn zal dit aantal nog hoger liggen, de afhandelingscapaciteit is namelijk verhoogd door de semi geautomatiseerde processen. De verwachting is dat er maar liefst 61 duizend bestellingen per dag haalbaar zijn in de toekomst.

Uitgegroeid in Berlijn

Het nieuwe gebouw in Szczecin heeft AUTODOC in totaal 11 miljoen euro gekost. Het moet dan ook een erg belangrijke logistieke locatie worden voor het bedrijf dat ondertussen twaalf jaar geleden is opgericht in Berlijn. Het zal bovendien nog altijd gebruik maken van een magazijn in de Duitse hoofdstad. Helaas was hier de maximale capaciteit behaald, terwijl het niet mogelijk was om het pand uit te breiden. Toch zal dit magazijn alsnog gebruikt worden door AUTODOC voor het zo snel mogelijk bezorgen van de artikelen bij de klant. Het bedrijf maakt namelijk gebruik van een methode waarbij de producten direct geleverd kunnen worden. Op deze manier hoeft de klant dus niet lang te wachten op zijn of haar bestelling en kan de auto direct gerepareerd worden.

Veel vacatures

Doordat AUTODOC een nieuw magazijn heeft gebouwd in Szczecin moeten er natuurlijk ook nieuwe medewerkers komen, in totaal zullen hier 800 nieuwe mensen aan de slag kunnen. Toch is het niet eenvoudig om nieuwe werknemers te vinden. In Berlijn zoekt het Duitse bedrijf namelijk ook medewerkers vanwege de continu toenemende vraag naar artikelen. Erdle, de baas van AUTODOC, geeft dus ook aan dat er op het moment veel vacatures zijn. Dit is met name het geval in Szczecin, waar de arbeidsmarkt nogal gespannen is momenteel. Hierdoor maakt AUTODOC ook veel gebruik van multinationals. Zij werken over het algemeen in een team waarin iedereen hun moedertaal spreekt. Hierdoor zijn er ondertussen al werknemers uit tien verschillende landen aan de slag in Szczecin.