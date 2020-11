BELGODYSSEE. “Ondanks corona blijft de goesting om te ondernemen heel groot”

Is het een goed idee om in volle coronacrisis een bedrijf op te richten? En wat zijn de gevolgen voor startende ondernemers? Het zijn lastige vragen met soms pijnlijke antwoorden, maar ondernemers blijven ook nu positief. “Elke crisis biedt kansen. Het is aan ons om ze te grijpen.”

De coronacrisis heeft een zware impact op de bedrijfswereld. Zeker voor beginnende ondernemers zonder financiële buffer is het nu een enorm zware periode. Eén van die starters is Koen Wuyts. Hij begon in januari een consultancybedrijf, maar de pandemie hakte er zwaar in. “Sinds begin maart zag ik het aantal aanvragen fors dalen. Op één dag tijd werden al mijn afspraken voor de komende vier maand geannuleerd.”

De crisis in je voordeel draaien

Toch liet het ondernemersvirus Koen niet los. “Eens je zelfstandige bent geweest, is het heel moeilijk om terug de stap naar werknemer te zetten.” Hij besloot om zijn zaak over een andere boeg te gooien en schakelde over naar de verkoop van producten die aansluiten bij de crisis. “Met Clean & Safe wil ik bedrijven helpen om bacteriële en virale infecties op te sporen en te bestrijden, nu én na de coronacrisis.” Hij verkoopt onder andere koortsscanners die ook controleren of de persoon een mondmasker draagt. “Ik hoop zo een gat in de markt te kunnen vullen.”

Je voordeel proberen halen uit de crisis, dat is ook wat Olivier Willocx, gedelegeerd bestuurder van Beci, de Brusselse Kamer van Koophandel, starters aanraadt. “Sommige veranderingen die de gezondheidscrisis met zich meebrengt, zullen ook in de toekomst blijven bestaan. Op die manier zorgt corona voor heel wat nieuwe mogelijkheden voor starters, want die kunnen zich sneller aanpassen dan bestaande bedrijven.” Bovendien is hij ervan overtuigd dat het een goed moment is om te ondernemen. “Het voordeel aan nu starten is dat je klaar zal zijn voor de heropstart van de economie. Hoewel heel wat mensen de rem zetten op hun uitgaven, kan je met een project dat aangepast is aan de noden van vandaag enorm scoren.”

Goesting om te ondernemen

De lockdown gaf een stevige dreun aan het aantal nieuw opgestarte bedrijven. “In de eerste helft van het jaar daalde het aantal starters met meer dan 11% ten opzichte van dezelfde periode in 2019”, legt Christine Mattheeuws, voorzitster van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ), uit. “Als we naar de maand april kijken, startten zelfs ongeveer 43% minder ondernemers in 2020 dan in 2019.”

Toch merkt ze ook een positieve evolutie op. “Na deze sombere periode valt sinds juli een stijging in het aantal nieuwe ondernemingen op te merken.” Uit de laatste cijfers van het NSZ blijkt zelfs dat er in september van dit jaar méér ondernemingen uit de grond gestampt werden dan tijdens dezelfde maand in 2019. Wat zorgt ervoor dat de Belgen toch willen ondernemen in volle gezondheidscrisis? “Ondanks corona is de goesting om te ondernemen nog steeds heel groot. Door de lockdown hebben mensen heel wat tijd gehad om na te denken of zijn ze zelfs hun job verloren. Als je al twijfelde om zelfstandige te worden, is dit het ideale moment om de sprong te wagen”, verklaart Mattheeuws.

Financiële steun

Ondanks de frisse wind in zijn bedrijf, is het voor Koen niet makkelijk om de eindjes aan elkaar te knopen. “Als starter krijg je slechts een minimumuitkering toegekend van de overheid. Met de steun van familie lukt het me om rond te komen, maar lang hou ik dit niet meer vol.”

Mattheeuws waarschuwt ook voor dit verborgen gevolg. “Als beginnende onderneming heb je niet altijd recht op dezelfde steunmaatregelen als gevestigde bedrijven. Ook al verplicht de overheid je om de deuren te sluiten.”

Wat de komende maanden brengen, daar durven de experten nog geen grote uitspraken over doen. Olivier Willocx kijkt vooral naar de overheid. “Heel wat hangt af van de evolutie van het virus en de steun van de overheid. Het is belangrijk dat de regering het vertrouwen van ondernemers kan herstellen.” Christine Mattheeuws klinkt voorzichtig hoopvol. “Ik geloof dat ook na de strenge maatregelen heel wat mensen een bedrijf uit de grond zullen willen stampen. Elke crisis biedt kansen. Het is nu aan de ondernemers om ze te grijpen.”

Thomas Du Bois

Ik ben Thomas De Bois (23) en kom uit Gooik in Vlaams-Brabant. Ik behaalde een masterdiploma communicatiewetenschappen aan de KU Leuven en volg momenteel een vervolgopleiding journalistiek aan de Vrije Universiteit Brussel. Ik ben gepassioneerd door radio en podcast en deed al journalistiek ervaring op tijdens een stage bij het Radio 1-programma De Wereld van Sofie.