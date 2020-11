Johnny Depp verliest rechtszaak tegen The Sun, gaat in beroep

De Amerikaanse acteur Johnny Depp, die de Britse tabloid The Sun had aangeklaagd wegens laster omdat de krant hem betichtte van mishandeling van zijn intussen ex-echtgenote, is van plan in beroep te gaan tegen het vonnis waarbij zijn aanklacht werd afgewezen. Dat maakten zijn advocaten bekend.

“De uitspraak van de rechter is even pervers als verbijsterend”, zeiden de advocaten van de acteur, bekend van de filmreeks ‘Pirate of the Caribbean’, in een verklaring. “Het oordeel is zo gebrekkig dat het belachelijk zou zijn als de heer Depp niet in beroep zou gaan tegen deze beslissing”, voegden ze eraan toe.

“Dwangmatige leugenaar”

Het huwelijk tussen Depp en Amber Heard werd door The Sun afgeschilderd als een destructieve relatie. Voor de rechtbank getuigde Heard dat ze doodsbang was voor Depp: hij schreeuwde vaak tegen haar, schopte haar en probeerde haar zelfs te wurgen. De verdachte beweerde op zijn beurt dat zijn ex-vrouw zelf gewelddadig was geweest. Zijn advocaat noemde Heard “een dwangmatige leugenaar”. De rechter was echter overtuigd van haar verhaal. In het proces kwam ook regelmatig Depps drugs- en alcoholverslaving ter sprake. Hij gaf die problemen toe. Het paar ging in 2016 uit elkaar na 15 maanden huwelijk.