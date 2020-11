Experts zien “langverwachte” lichtpuntjes in coronacijfers: “Sneltrein mindert vaart”

Hoewel de coronacijfers nog steeds bar slecht zijn, zijn er enkele lichtpuntjes. Dat hebben experten Marc Van Ranst, Dirk Devroey en Steven Van Gucht gezegd. Zo is de stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames voorlopig vertraagd. Ook de positiviteitsratio daalt. “Maar dit mag ons niet afleiden van het feit dat de situatie nog steeds erg verontrustend is”, klinkt het.

“De sneltrein mindert wat vaart, maar raast evenwel nog door”, zo vatte viroloog Steven Van Gucht het samen op de dagelijkse persconferentie over de coronacijfers. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft stijgen, maar neemt voorlopig minder snel toe. Ook het aantal patiënten op intensieve zorgen verdubbelt iets trager.

Dat is in de eerste plaats goed nieuws voor onze zorgsector. “Dankzij deze vertraging en als de huidige set van maatregelen goed opvolgen, kan het volgens ons mogelijk zijn om onder maximumcapaciteit van 2.000 bedden op intensieve zorgen te blijven in de komende twee weken”, aldus Van Gucht. Deze vertraging kan wat tijd kopen en de ziekenhuissector om zich verder te organiseren om de snelle toestroom aan patiënten op te blijven vangen.

Daling positiviteitsratio stemt hoopvol

Ook professor huisartsgeneeskunde en decaan Dirk Devroey van de VUB is “voorzichtig optimistisch” omdat de cijfers dalen in zeven van de tien provincies. “Vooral de daling van de positiviteitsratio maakt me hoopvol”, tweet hij. “We zouden verwachten dat deze ratio zou toenemen door het gerichter testen, niet dus. Een goede reden om nu maximaal de maatregelen na te leven.”

Viroloog Marc Van Ranst treedt hem bij. “We zien dat de positiviteitsratio na een piek te hebben bereikt van ongeveer dertig procent, nu toch al een paar dagen aan het dalen is. Dat is goed”, zegt hij in een gesprek met HLN Live. Hij noemt de daling “hoopvol”. Ook het reproductiegetal of R-waarde (dat aangeeft hoeveel andere mensen iemand met Covid-19 besmet) gaat naar beneden.

Voorzichtig optimistisch: cijfers dalen in 7 vd 10 provincies maar vooral de daling van de positiviteitsratio maakt me hoopvol. We zouden verwachten dat deze ratio zou toenemen door het gerichter testen, niet dus. Een goede reden om nu maximaal de maatregelen na te leven. pic.twitter.com/AuwHRk3R7V — dirk_devroey (@dokter_devroey) November 2, 2020

“Situatie nog steeds erg verontrustend”

De daling van de cijfers vindt momenteel vooral plaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Waals- en Vlaams-Brabant. In andere provincies, vooral in West-Vlaanderen, is er voorlopig nog wel een toename. We mogen dus niet te snel hoera roepen, zeggen de experts. “Deze langverwachte lichtpuntjes mogen ons niet afleiden van het feit dat de situatie nog steeds erg verontrustend is”, zegt Steven Van Gucht. De ziekenhuisopnames volgen zullen zeker nog een tijd blijven stijgen, klinkt het ook bij Marc Van Ranst. “Het wordt erg oncomfortabel voor de ziekenhuizen en de mensen die er werken”, aldus Van Ranst.

Ook de overlijdens zullen nog niet meteen dalen, aangezien dat altijd de laatste parameter is die afbuigt. Bovendien zal de vertraging in de cijfers zich nog moeten bestendigen. Volgens hem zullen de komende twee dagen uitwijzen of de ziekenhuisopnames al dan niet echt stabiliseren. Daarna zal de daling voldoende lang moeten aanhouden om in een veilige zone terecht te komen. “We hebben nog een lange weg te gaan”, meent Van Gucht.

Marc Van Ranst twijfelt of de zes weken lockdown voldoende zullen zijn om weer versoepelingen toe te laten. “Dat is misschien wel moeilijk”, klinkt het. “Het hangt er van af hoe wij de maatregelen gaan opvolgen.”