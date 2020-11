De Wever begrijpt kritiek Cathy Berx op koopzondag niet: “Uitspraak heeft me veel pijn gedaan”

Antwerpse burgemeester Bart De Wever heeft in ‘De ochtend’ van Radio 1 gereageerd op de uitspraken van provinciegouverneur Cathy Berx over de koopzondag in Antwerpen. “Hier gaan we toch eens over moeten praten, want dit is heel pijnlijk”, klinkt het bij De Wever.

Het was gisteren alweer over de koppen lopen op de Antwerpse Meir. Verschillende shoppers wilden op de koopzondag nog snel hun slag slaan voor de winkels vandaag definitief voor zes weken sluiten. Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx was niet te spreken over het feit dat de koopzondag kon doorgaan. “Ik vind het wat cynisch en onbegrijpelijk”, klonk het. Op andere plaatsen werd de koopzondag wel geannuleerd.

Daarbij haalde ze ook uit naar burgemeester De Wever. Die had de shoppers opgeroepen om zich aan de maatregelen te houden en had extra politiemacht ingeschakeld, maar dat was volgens Berx niet genoeg. “Het zou veel beter zijn dat mensen gewoon niet naar de stad komen. Het was wijs geweest om op dit ogenblik geen koopzondagen te hebben”, aldus Berx, die eraan toevoegde dat ze hoopte dat het hard zou regenen zodat mensen alsnog thuisbleven. Die uitspraken zijn niet in goede aarde gevallen bij De Wever.

“Dit begrijp ik niet”

“We hebben een heel goeie relatie, maar dit begrijp ik niet. Hier gaan we toch eens over moeten praten, want dit is heel pijnlijk”, zo zei Bart De Wever in ‘De ochtend’ op Radio 1.

“Ik dacht dat we een akkoord hadden aan de telefoon. Zaterdagavond was het niet meer mogelijk om een besluit uit te vaardigen. Zij zag dat niet zitten en ik ook niet, want we hadden nog geen lijst met winkels die open mochten blijven. Om dan zondag zoiets te zeggen. Het heeft me veel pijn gedaan.” “Afschaffen is symboolpolitiek” De Wever heeft wel even getwijfeld om de koopzondag toch af te schaffen nadat hij de beelden van een menigte shoppers in de Brusselse Nieuwstraat zag. Hij rekende op het crisiscentrum om in te grijpen: “Ik heb dan met de gouverneur gebeld en zij zei dat er wellicht niks kwam.” “Dan heb ik maar beslist om het te laten doorgaan”, klinkt het.