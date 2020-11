Ministerieel besluit met nieuwe coronamaatregelen gepubliceerd

Het nieuwe ministerieel besluit (MB) met de aangepaste maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, is deze middag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zoals aangekondigd gaan de maatregelen morgen in.

Zoals bekend is telethuiswerk vanaf morgen verplicht “bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten voor alle personeelsleden, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening”.

In het MB staat ook uitdrukkelijk vermeld dat bedrijven de personeelsleden die niet kunnen telethuiswerken “een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt”, moeten bezorgen.

Zoals gisteren al bekendraakte blijven winkels die essentiële waren aanbieden geopend. Het gaat onder meer om voedingswinkels, doe-het-zelfzaken, tuincentra, apothekers, winkels die kledingstoffen verkopen en winkels voor schrijf- en papierwaren.