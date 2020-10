TIPS & TRENDS. 3 x griezelige snacks voor in je kot

Nu je Halloween noodgedwongen thuis moet vieren, maak je het maar beter griezelig gezellig met je bubbel. Angstaanjagende kostuums, uitgeholde pompoenen en een enge horrorfilm mogen daarbij zeker niet ontbreken, maar had je al aan halloweensnacks gedacht? Voor deze drie originele originele hapjes in griezelthema hoef je zelfs het huis niet uit. Nu de restaurants gesloten zijn, brengt Deliveroo ze tot in jouw luie zetel.

Bloederige vingers

Snoep om vingers en duimen bij af te likken… Deze bloederige, afgehakte vingers mag je gerust oppeuzelen, want ze zijn gemaakt van marsepein. De halloweenvingers zijn (letterlijk) van de hand van patissier Marijn Coertjens.

10 euro

Bij Casper in Antwerpen en Gent

Bij The Huggy’s Bar in Brussel en Luik

Dolle donuts

Speciaal voor Halloween wordt de klassieke donut in een horrorjasje gestoken. Als je zelf geen zin hebt om eentje te versieren, kan je bij Dunkin’ Donuts een vrolijke pompoen, een zwarte kat, een griezelig grafzerk, een ingewikkelde mummie of een bloederige oogbal bestellen.

Vanaf 1,95 euro

Bij Dunkin’ Donuts in Antwerpen en Brussel

Hamburger met pompoen

Als het buiten regent, gaat er niets boven een lekkere hamburger voor de tv. Deze vegan variant roept de herfst op met stukjes geroosterde pompoen, een stoofpotje van pompoen en zoete aardappel en bosbessensaus.

11,75 euro

Bij VEGANOO! in Brussel