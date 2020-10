Frankrijk naar hoogste dreigingsniveau na twee aanslagen

In de Zuid-Franse stad Nice heeft een man omstaanders met een mes aangevallen in de buurt van een kerk. Volgens de eerste berichten zijn er drie doden en verschillende gewonden gevallen. De dader, die ‘Allahu Akbar’ riep, is opgepakt. Het antiterreurparket heeft het onderzoek naar zich toegetrokken. Wat later vond er ook in Avignon een mislukte aanval plaats.



Over de motieven van de dader is nog niets bekend, maar Christian Estrosi, de burgemeester van Nice, vermoedt dat het om een terreuraanslag gaat. De speciale procureur voor terrorisme in Frankrijk heeft het onderzoek daarom ook naar zich toegetrokken en opent een onderzoek naar moord en poging tot moord.

Bij het incident vielen al zeker drie doden. Twee personen, een man en een vrouw, werden gedood in de kerk Notre-Dame. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond door de mesaanval en vluchtte naar een bar, waar ze overleed aan haar verwondingen.

“Islamofascisme vernietigen”

“We moeten er alles aan doen om het islamofascisme op ons grondgebied definitief te vernietigen.” Dat zei burgemeester Christian Estrosi donderdag na de dodelijke mesaanval in Nice. Estrosi wil dat alle kerken in de stad en andere gebedshuizen worden bewaakt of gesloten.

“Genoeg is genoeg: het is nu tijd voor Frankrijk om zichzelf vrij te pleiten van de vredeswetten en definitief het islamofascisme van ons grondgebied te vernietigen”, klinkt het bij Estrosi. “Alle kerken en gebedshuizen moeten bewaakt of gesloten worden.”

Tweede incident op korte tijd

De Franse regering houdt donderdag crisisoverleg na de aanval. In het parlement is al een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers. Het is in Frankrijk al het tweede gewelddadige incident op korte tijd: eerder deze maand zorgde de onthoofding van leraar Samuel Paty in een voorstad van Parijs voor heel wat commotie.

Avignon