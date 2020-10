Roep om lockdown klinkt steeds luider bij experten: “Voorzien allerergste catastrofe ooit voor ons land”

Verschillende experten hebben een absolute noodkreet geslaakt over de coronasituatie in ons land. De ziekenhuizen komen stilaan op een punt waarop ze moeten kiezen wie blijft leven en wie niet, zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. Huisarts Dirk Devroey heeft het over “de allerergste catastrofe die ons land ooit heeft gekend.” Een lockdown is ook volgens Marc Van Ranst de enige optie.

De coronacijfers zijn dramatisch en de situatie in de ziekenhuizen is uiterst kritiek, is de conclusie bij de experts. Ze pleiten daarom om alsnog in algemene lockdown te gaan. Doen we dat niet, dan voorzien we volgens professor huisartsgeneeskunde en decaan aan de VUB Dirk Devroey “de allerergste catastrofe die het land ooit gekend heeft”. “Er zijn eigenlijk geen goede oplossingen meer op dit moment, er zijn alleen nog noodoplossingen”, zei hij vanochtend bij HLN Live.

Ook Margot Cloet van Zorgnet-Icuro en Marc Van Ranst zijn dezelfde mening toegedaan. Volgens die laatste is er op basis van de laatste coronacijfers “geen enkele aanwijzing dat de momenteel genomen maatregelen reeds enig effect hebben” en het is “tijd voor de noodrem: lockdown.”

Uit de meest recente Sciensano-data komt geen enkel goed nieuws.

Er is momenteel geen enkele aanwijzing dat de momenteel genomen maatregelen reeds enig effect hebben.

De situatie is kritiek in de gezondheidszorg.

Tijd voor, net als in andere buurlanden, de noodrem: lockdown. — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) October 29, 2020

“Ziekenhuizen zullen mensen moeten laten sterven”

Margot Cloet benadrukt dan weer dat de overvolle ziekenhuizen de zorg voor patiënten niet meer kunnen bolwerken. “De politiek blijft dit precies negeren, maar we stevenen af op een crash van het systeem”, klonk het vanochtend bij VRT. “We moeten zo snel mogelijk opnieuw een algemene lockdown invoeren, met uitzondering misschien voor de schoolgaande jonge kinderen. Als we nog langer wachten, zal het probleem zo groot zijn dat de ziekenhuizen mensen zullen laten sterven of gewoon hun deuren zullen (moeten) sluiten.”

Binnenkort schakelen de ziekenhuizen over naar fase 2B, waarbij er 2.000 bedden vrijgemaakt moeten worden voor coronapatiënten. Maar de vrees bestaat dat dat niet zal volstaan. “Er is gewoon geen personeel meer. Het is een illusie te denken dat we iedereen kunnen verzorgen”, zucht Cloet. Dirk Devroey roept op om het leger en vrijwilligers in te zetten om te helpen in de zorg, “om mensen te wassen en eten te geven bijvoorbeeld.”

“Er zal een volledige lockdown nodig zijn als we zien hoeveel mensen nu al in de ziekenhuizen en op intensieve zorg liggen”, verwijst Devroey naar het nieuws dat er nog nooit zoveel coronapatiënten in het ziekenhuis lagen. “De cijfers zijn nu al hoger dan in de eerste golf. Dit zijn objectieve cijfers. Eén op drie mensen die nu getest worden, is positief.”

“Als een kernreactor die aan het ontploffen is”

Volgens Devroey is elke seconde nu van belang. “Een lockdown zal nu al te laat zijn. Maar hoe sneller, hoe beter, want de situatie is niet te houden”, gaat hij verder. “In de eerste golf, toen de ziekenhuizen op hun maximumcapaciteit zaten – een bezetting waar we nu al boven zitten – waren de cijfers van het aantal nieuwe gevallen nu al aan het dalen. Nu stijgen ze nog met vijftig procent elke dag.”

“We gaan echt naar een catastrofe. Elk uur dat we nu nog wachten is een uur te veel. Het is als een kernreactor die aan het ontploffen is. Dan speelt elke seconde een rol. We kunnen dit niet meer aan in de zorgsector. Alsjeblieft, beleidsmakers. Doe iets.”

Ook Rik Van De Walle, rector van de UGent, zet de oproep kracht bij. De nieuwe regels bekeken. Nieuwsbulletins gelezen. Wetenschappelijke inschattingen van wat volgt bekeken. Geluisterd. Nagedacht. Gewikt en Gewogen. Het besef dat kritiek en sneren zullen volgen. En toch… half werk zal tot drama’s leiden. Dáárom dus: #LOCKDOWNnu”, tweet hij.

De nieuwe cijfers bekeken. Nieuwsbulletins gelezen.Wetenschappelijke inschattingen van wat volgt bekeken. Geluisterd. Nagedacht. Gewikt en gewogen. Het besef dat kritiek en sneren zullen volgen. En toch … half werk zal tot drama’s leiden. Dáárom dus: #LOCKDOWNnu pic.twitter.com/qLuJ9Tbf4M — Rik Van de Walle (@rvdwalle) October 29, 2020

Het overlegcomité zit morgen samen om mogelijk nieuwe maatregelen te bespreken. Premier Alexander De Croo (Open Vld) liet gisteren alvast verstaan dat strengere maatreelen niet zijn uitgesloten.