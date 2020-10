Politieke leiders reageren op aanslag Parijs: “Onze waarden zijn sterker dan haat”

Europese regeringsleiders hebben de dodelijke aanval bij een kerk in Nice veroordeeld. Onder meer de Duitse bondskanselier Angela Merkel, de Italiaanse premier Giuseppe Conte en Nederlands minister-president Mark Rutte reageerden geschokt op het geweld. Ook paus Franciscus heeft zijn medeleven betuigd.

Merkel zei in een verklaring dat haar land solidair is met Frankrijk. Ze zei “diep geschokt te zijn door de wrede moorden” bij het gebedshuis. De Italiaan Conte zei dat “onze waarden sterker zijn dan fanatisme, haat en terreur”.

“In shock”

“Voor de tweede keer in korte tijd wordt Frankrijk opgeschrikt door een gruwelijke terreurdaad, ditmaal in Nice”, tweet Nederlands minister-president Mark Rutte. “Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden. En wij zeggen tegen het Franse volk: in de strijd tegen extremisme staat u niet alleen. Nederland staat naast u.”

Brits premier Boris Johson is “in shock” na de “barbaarse aanslag”, zo schrijft hij op Twitter. “Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en hun families. Het Verenigd Koninkrijk staat naast Frankrijk in de strijd tegen terrorisme.”

Vaticaan

Ook het Vaticaan heeft de aanslag op de Notre-Damekerk in Nice veroordeeld. “Terrorisme en geweld zullen wij nooit kunnen accepteren”, klinkt het. Bij de aanslag in Nice vielen al zeker drie dodelijke slachtoffers.

“Dit is een moment van pijn in een tijd die sowieso al erg verwarrend is”, zegt Matteo Bruni, de woordvoerder van het Vaticaan. “We zullen terrorisme en geweld nooit kunnen accepteren.” Volgens Bruni bidt Paus Franciscus voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

Onthoofding

De 25-jarige dader maakte donderdagochtend drie slachtoffers in de Notre-Damekerk in de Zuid-Franse stad. Hij onthoofdde in de kerk een 70-jarige vrouw en sneed de keel van een 45-jarige man over. Ook verwondde hij een 30-jarige vrouw, die nog naar een nabijgelegen bar kon vluchten, waar ze overleed aan haar verwondingen. Het Franse antiterreurparket is een onderzoek gestart naar moord en poging tot moord.