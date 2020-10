David uit ‘Boer zkt Vrouw’ over Sarah: “Dat was een extra stimulans om voor haar te kiezen”

Perenboer David heeft uiteindelijk gekozen voor Sarah. Praktische overwegingen speelden daarbij mee, maar er was nog een reden waarom hij haar verkoos boven Rebecca.

David (37) heeft de knoop maandagavond doorgehakt. Niet Rebecca (29), maar Sarah (32) trok aan het langste eind. Dat was een harde dobber voor Rebecca, die een heel positief signaal zag in het feit dat ze bij hem in bed mocht komen liggen. “’s Morgens kwam Rebecca mij vaak opzoeken in mijn kamer en dan kroop ze bij mij in bed. Ik ben er de persoon niet naar om haar dan uit mijn kamer te jagen. En ik heb waarschijnlijk ook weleens laten vallen dat ik het wel zou zien zitten met haar, maar dat gevoel had ik dus bij alle vier ‘mijn’ vrouwen. En ik móest kiezen, hé”, vertelt David in Dag Allemaal.

Niet boos

Na de keuze voor Sarah nam David nog contact op met Rebecca. “Ik heb nog altijd een goed contact met haar, dus ik denk niet dat ze boos op mij is. Ik heb haar ook uitgelegd waarom ik voor Sarah heb gekozen, en ze nam daar genoegen mee”, klinkt het.

Praktische overwegingen

Hoewel hij nog niet halsoverkop verliefd is op Sarah, beïnvloedde het feit dat haar kinderen in zijn buurt naar school gaan zijn keuze. “Dat heeft zeker meegespeeld. Maar ook omdat ik Sarah beter wilde leren kennen, uiteraard. Want ik had nog geen diepere gevoelens voor haar. Ook niet voor Rebecca, trouwens. Maar Sarah liet merken dat ze echt voor mij wilde gaan, en daarom heb ik haar meegenomen op de romantische trip dicht bij huis”, legt hij uit.

Doorslaggevende factor

In het begin was Sarah redelijk gesloten, maar dat veranderde al snel. Op den duur liet ze overduidelijk merken dat ze gevoelens heeft voor David. Dat was uiteindelijk doorslaggevend. “In het begin verliep het inderdaad wat moeizaam. Sarah is een gesloten type. Maar ineens smeet ze zich volledig en voelde ik dat ze helemaal voor mij wilde gaan. Dat was een extra stimulans om haar te kiezen, al heb ik tot op het laatst getwijfeld. (…) Het moet in eerste instantie werken tussen ons twee, en ik moet nog uitzoeken of het iets kan worden met Sarah. En ik denk wel dat ik verliefd op haar kan worden, geef me wat tijd”, besluit hij.