Opvallend meer Vlamingen kochten een fiets tijdens de eerste coronamaanden

De coronaperiode heeft het consumentengedrag en de consumentenvoorkeuren grondig aangepast. Zo kunnen vastgoedmakelaars ineens de vraag naar huizen met een tuin niet meer bijhouden en was het enkele maanden geleden bijna onmogelijk om nog een broodbakmachine in huis te halen. Ook de vraag naar fietsen nam de afgelopen maanden disproportioneel toe. Volgens experts is het niet correct om die stijging louter af te schilderen als een gevolg van impulsaankopen. Ze hebben het over een proces dat zich namelijk al langer volstrekt, maar dat nu in een stroomversnelling is gekomen.

De Belg fietste meer tijdens de eerste coronamaanden

Na de lockdown op 18 maart nam het wegverkeer duidelijk af. Het aantal auto’s op de weg daalde zelfs met 50% terwijl het aantal fietsers en voetgangers toenam. Wat echter vooral opviel is dat de fiets het ook nadien goed bleef doen, toen er opnieuw meer vrijheid kwam en het wegverkeer naar het oude niveau klom. Dat blijkt althans uit cijfers van Telraam.net dat via sensoren zowel auto’s, vrachtwagens, voetgangers en fietsers telt en statistische gegevens bijhoudt.

Stijging fietsverkoop na de lockdownperiode

Ongeveer een week na de lockdown merkten de fietshandelaars het vernieuwde enthousiasme op. VRT NWS deed een navraag bij fietsenhandelaars in heel Vlaanderen en overal klonk hetzelfde: de fietsverkoop steeg hallucinant. Sommige fietsenhandelaars spraken zelfs van een vervierdubbeling ten opzichte van dezelfde week vorig jaar. Navraag bij Bikester, de grootste online fietsenwinkel van België, leert ons dat de toegenomen vraag bij elk type fiets merkbaar was, maar dat vooral e-bikes er sterk van profiteerden.

Fiets claimt zijn plek in de mobiliteitsmix

De zomerperiode, een tijd waarin de fiets het traditioneel beter doet, is intussen achter de rug. De al dan niet bestaande coronabarometer kleurt opnieuw bloedrood en slaat alarmfase 4. En aan de vernieuwde mindset blijkt er ondertussen maar weinig gewijzigd te zijn. De fiets blijft nog steeds populair. Het belang van de fiets in de mobiliteitsmix zat al langer in stijgende lijn en de coronacrisis schakelde het proces enkel een versnelling hoger.

Volgens de VSV (de Vlaamse Stichting Verkeerskunde) speelt de elektrische fiets een belangrijke rol in het kenteringsproces. De mindset verschoof hierdoor van de fiets als sportief of ideologisch gegeven naar fietsen als meest logische keuze. Zeker in stedelijke omgevingen is dit het geval, waar koning auto steeds vaker staat aan te schuiven en de realiteit hem de kroon van het hoofd stoot.

Waar de een wint, verliest een ander. Het is een economische wetmatigheid die tijdens de coronacrisis niet anders is. D’Ieteren, een Belgische invoerder en verdeler van Volkswagen, verwacht dat het ook na de pandemie niet meer zoals voorheen wordt. De verkoop in de eerste negen maanden van dit jaar nam met niet minder dan 24% af. De stormloop die de fietsenhandelaars kenden, kwam er voor de autosector niet. Integendeel zelfs. De mensen stelden de aankoop van hun auto niet uit, maar ze schrapten twee wielen uit hun toekomstplannen. D’Ieteren zag geen uitweg en schrapte 211 van de 1.705 banen.