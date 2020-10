MOVIES. In ‘ADN’ gaat Maïwenn op zoek naar identiteit en familie

Hoeveel België bevat jouw DNA, denk je? In ‘ADN’, een verhaal tussen fictie en waarheid, gaat Maïwenn op zoek naar identiteit en een ontwortelde familie. Metro ontmoette de Franse actrice/regisseur op Film Fest Gent, waar haar film vorige week werd voorgesteld.

‘ADN’ put onder meer inspiratie uit je eigen leven, maar je weigert om het woord ‘autobiografisch’ in de mond te nemen. Waarom?

Maïwenn: “Ik vind dat die term niet thuishoort in de woordenschat van een kunstenaar. Ik maak gebruik van de emoties uit mijn leven, mijn obsessies, maar dat is niet hetzelfde als mijn leven vertellen. Een film vul je ook altijd met veel spijt en wroeging. Het is een doos vol fantasie.”

Heb je echt een DNA-test laten afnemen? Hoe is dat verlopen?

“Het kost een euro of vijftig. Je dient je aanvraag in via e-mail en dan sturen ze de test op. Je draait 30 seconden de wattenstaafjes in je mond rond, je stuurt alles terug en drie weken later krijg je de resultaten online.”

Wat dacht je toen je de resultaten zag?

“Ik was een beetje ontgoocheld. Ik had gehoopt dat er meer Noord-Afrika in mijn lijf zou zitten. Het was interessant, maar voor mij was de dag dat ik mijn Algerijnse nationaliteit verwierf veel belangrijker.”

Heeft dat je relatie met Frankrijk veranderd?

“Het heeft mijn band met Frankrijk niet uitgewist. Integendeel, ik voel me nu als burger nog meer verplicht om interesse te tonen in mijn land en mijn stem uit te brengen. Door de dood van mijn grootvader ben ik meer beginnen nadenken over de tijd. Het was alsof ik voor het eerst in mijn leven naar de klok keek. Ik ben me bewust geworden van de tijd die al verstreken is en de tijd die me nog rest. Mijn ijkpunten zijn veranderd.”

Je noemt ‘ADN’ een film met een antiracistische boodschap. Op welke manier?

“‘ADN’ heeft het over mensen die verschillende culturen en naties in zich dragen. En het resultaat van de DNA-test die het hoofdpersonage afneemt, toont aan dat daar nog andere landen bij horen die ze niet eens had vermoed. De slotsom is dat we allemaal een mengeling zijn. We zijn allemaal afkomstig van gemengde relaties, want alle volkeren hebben een migratiegeschiedenis. Er zit zelfs 1% Niger in mij! Voorouders zijn fascinerende wezens.”

Elli Mastorou

Update: de release van de film is voor onbepaalde tijd uitgesteld.