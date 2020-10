LIFEHACK. Zo maak je komaf met die lelijke pluisjes op je kleding

De winter komt eraan, de temperaturen zakken en dat betekent dat het tijd is om die gezellig warme wintertruien weer boven te halen. Maar misschien heb je al gemerkt dat wollen truien na een tijdje gaan pluizen, wat er niet zo mooi uitziet. Gelukkig zijn er enkele manieren om ervoor te zorgen dat die er weer als nieuw uitzien.

Scheermesjes

Een scheermesje is in principe bedoeld om je lichaam te ontharen, maar het doet ook wonderen voor je truien. Net zoals je je lichaamshaar kan afscheren, kan je ook de pluisjes er gewoon afscheren. Let er natuurlijk wel op dat je je kleding niet beschadigt en alleen de oppervlakkige pluizen er af doet.

Plakband

Heb je geen pluizenroller in huis? Geen nood, plakband werkt even goed. Wikkel de plakband met de plakkende kant naar buiten rond je hand en ga daarmee over je trui. Die kleine pluisjes blijven zonder moeite aan de plakband hangen en ook haren (bijvoorbeeld van je kat) kan je ermee verwijderen.

Ontpluizer

Sommige mensen kennen dit apparaatje misschien nog van bij hun oma en eigenlijk is het door de jaren heen weinig veranderd. Het werkt eigenlijk als een elektrische tondeuse voor je kleding. Dit is zonder twijfel de makkelijkste en meest efficiënte manier om je kleding pluisvrij te maken. Bovendien kan je het apparaatje aanschaffen voor zo’n 10 euro, dus het is ook nog eens erg goedkoop.