BIZAR. Schilderij na zestig jaar teruggebracht naar museum

Een schilderij dat zestig jaar lang vermist was, is teruggebracht naar het Metropolitan Museum of Art in New York. Dat meldt het museum. Een vrouw merkte tijdens een bezoek aan de tentoonstelling over de Amerikaanse artiest Jacob Lawrence dat een schilderij van haar buren mogelijk deel uitmaakte van de reeks ‘Struggle: From the History of the American People’. Ze raadde haar buren aan om het museum te contacteren.

“Vorige week bezocht een vriendin de expo en zei: ‘Er is een open plek op de muur en ik denk dat jouw schilderij daar hoort'”, zei een van de eigenaars aan de krant New York Times. “Ik vond dat ik het verschuldigd was aan de artiest en het Met om hen het schilderij te laten zien aan het publiek.”

Leeg frame

De vouw kocht het schilderij in 1960 op een veiling voor het goede doel, voor een klein prijsje. “Het schilderij hangt al zestig jaar in mijn woonkamer.” Het schilderij dat de opstand van boeren afbeeldt tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog, werd ondertussen toegevoegd aan de collectie in het museum, waar het nog twee weken te zien is. Tot nu werd het schilderij afgebeeld door een leeg frame.

🎉 🎉 If you've been hankering for some #goodnews, boy do we have it—one of Jacob Lawrence's missing panels from his "… Geplaatst door The Metropolitan Museum of Art, New York op Woensdag 21 oktober 2020

Locatie onbekend

“Het gebeurt niet vaak dat er zo’n grote ontdekkingen gebeuren in de moderne kunst en het is heel leuk dat een plaatselijke bezoeker ervoor verantwoordelijk was”, aldus de directeur van het Metropolitan Museum. Van vier schilderijen van de ‘Struggle’-reeks van Lawrence is de locatie nog steeds niet gekend.