“Wallonië en Brussel hebben meeste besmettingen per inwoner in Europa”

De situatie in ons land blijft erg verontrustend. Als de coronacijfers blijven evolueren zoals ze nu doen, zullen we deze week gemiddeld 20.000 nieuwe besmettingen per dag registreren.

Viroloog Steven Van Gucht benadrukte tijdens de persconferentie van Sciensano dat ons land het erg slecht doet in vergelijking met de rest van Europa. “Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames blijft onrustwekkend toenemen op het hele grondgebied. Wallonië en Brussel zijn momenteel de regio’s met het hoogste aantal besmettingen per inwoner in Europa. De situatie is het meest verontrustend in de provincie Luik”, klonk het.

Evolueren naar 20.000 besmettingen per dag

Momenteel zien we al gemiddelden van meer dan 10.000 infecties per dag, maar dat zal nog blijven stijgen. “We registreren nu ruim 10.000 nieuwe besmettingen per dag. Op maandag waren er bijna 13.000 besmettingen. De afgelopen zeven dagen werden er gemiddeld 10.454 besmettingen per dag vastgesteld. Dat is een stijging van 69 procent op weekbasis. De besmettingen verdubbelen hiermee om de negen dagen. Waarschijnlijk zullen we deze week richting 20.000 gevallen per dag evolueren. Dat betekent dat ruim meer dan één op honderd Belgen besmettelijk is”, aldus Van Gucht.

Meer besmette 90-plussers

De gemiddelde leeftijd van de besmette personen blijft stijgen, wat evenmin een goede evolutie is. “We zien nog steeds de meeste besmettingen bij de 20 tot 30-jarigen, maar de toename is hier minder groot geworden dan in de andere leeftijdsgroepen. De gemiddelde leeftijd van de besmette personen neemt verder toe. Momenteel is de helft van de gevallen ouder dan 37 jaar. We blijven de grootste toenames zien bij de 70-plussers met een verdubbeling op weekbasis en bij de 90-plussers zien we de hoogste toename en verdubbelt het aantal besmettingen om de vijf dagen. De 90-plussers vertonen hier ondertussen nu ook de tweede hoogste besmettingsgraad na de twintigers. Dit zal zich jammer genoeg vertalen in een verdere stijging van de hospitalisaties en ook van de overlijdens”, besluit hij.