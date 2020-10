“Regering is niet van plan om naar volledige lockdown te gaan”

Hoewel er heel wat stemmen opgaan om een nieuwe lockdown in te voeren, is dat niet de bedoeling van de federale regering. Dat vernam VTM-journalist Dirk Van den Bogaert en maakte Premier Alexander De Croo vanmiddag al duidelijk in de Kamer.

Om 20 uur zit het Overlegcomité digitaal samen om te praten over bijkomende maatregelen. Vermoedelijk zal het voornamelijk gaan over verstrengingen binnen de sport- en de evenementensector.

Geen lockdown

Volgens VTM-journalist Dirk Van den Bogaert staat een nieuwe lockdown alvast niet op de planning van de federale regering. “Het is helemaal niet de bedoeling van de federale regering om naar een totale lockdown te gaan. Je voelt wel dat er her en der druk gezet wordt, vanuit medische kringen onder meer, maar de regering is niet van plan om daarop in te gaan”, vertelde hij in het VTM-Nieuws.

Standvastigheid

Vanmiddag maakte premier Alexander De Croo (Open Vld) dat ook al duidelijk. “Ik denk dat wij vooral standvastigheid moeten tonen waarbij we niet continu moeten veranderen van strategie. Er zijn heel duidelijke beslissingen genomen die uitgevoerd worden en gemakkelijk te handhaven zijn. Laten we vertrouwen hebben in het feit dat de maatregelen die we genomen hebben, de juiste zijn. En dat het succes van die maatregelen vooral afhangt van het feit of die maatregelen nageleefd worden”, klonk het.

Nog veel bijkomende maatregelen mogelijk

Viroloog Steven Van Gucht ondersteunde en reageerde op die boodschap in het VTM-Nieuws. “Ik weet niet of een volledige lockdown nodig is. Dat is heel drastisch. Dat impliceert dat je bedrijven en winkels gaat sluiten en de bewegingsvrijheid van mensen gaat inperken. Ik denk dat er nog heel wat bijkomende maatregelen mogelijk zijn die een grote impact kunnen hebben zonder dat je naar een volledige lockdown moet gaan. Ik denk dat we daar beter eerst mee beginnen. We moeten dus proberen die brand te blussen en op middellange termijn te zien hoe we de zaak beter kunnen controleren”, besloot hij.