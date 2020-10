Zestigplusser en actief in bed? Dan is deze job iets voor jou!

Dat zestigplussers niet meer actief zijn tussen de lakens, is een vooroordeel dat dringend de wereld uit geholpen moet worden. Ook op oudere leeftijd kan je namelijk genieten van een goede dosis bedsport. Als jij ouder bent dan zestig en je samen met je partner weleens wat nieuwe standjes wil testen, is dit je kans.

Het online adviesplatform SexPositions.Online is namelijk op zoek naar drie zestigpluskoppels die hun leven tussen de lakens een nieuwe wending willen geven. Bovendien krijg je, als je wordt gekozen als tester, 3.000 pond of 3.321 euro voor de moeite.

Standjes

Het platform lanceert volgend jaar namelijk een nieuwe sectie die speciaal gericht is op zestigplussers. Om hun lezers écht advies te kunnen geven, zijn ze daarom op zoek naar drie koppels op leeftijd die nieuwe standjes willen proberen en daarover feedback willen geven. Gedurende twee maanden moeten de geselecteerde koppels minstens vier nieuwe standjes per maand testen en laten weten hoe die bevallen. Ze zullen feedback moeten geven over onder andere de moeilijkheidsgraad en het genot dat ze ondervonden tijdens het standje in kwestie.

Taboe

Wees gerust, testers mogen wel hun eigen voorkeuren doorgeven om er zeker van te zijn dat je niets moet doen dat indruist tegen je principes. Kandidaten kunnen zich aanmelden van over heel de wereld, maar de motivatiebrief en de feedback moeten wel in het Engels opgesteld worden. Met de campagne wil het bedrijf ook het taboe dat nog altijd rust op bedsport op oudere leeftijd de wereld uit helpen. Wie zich geroepen voelt, kan zich nog aanmelden tot 30 oktober.