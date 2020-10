Horecafederaties dienen klacht in tegen verplichte sluiting

Bij de Raad van State zal in naam van de drie horecafederaties in België (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) een beroep tot nietigverklaring worden ingediend tegen de sluiting van de cafés en restaurants voor de periode van een maand sinds maandag. Dat heeft Philippe Simonart, juridisch directeur van de Brusselse horecafederatie, bevestigd.

De sectorfederaties maanden de federale regering zaterdag aan hen het volledige dossier over te maken waarin de sluiting van de horeca, vrijdag besloten door het Overlegcomité, wetenschappelijk werd gerechtvaardigd. Daarop is geen antwoord gekomen. Het ministerieel besluit over de sluiting verscheen zondag in het Staatsblad.

Alle vorige pogingen verworpen

Een beroep tot schorsing bij de Raad van State is niet aan de orde. “Alle vorige beroepen tot schorsing die bij hoogdringendheid werden ingediend tegen ’coronabesluiten’ zijn verworpen”, stelt Simonart.

Het beroep tot nietigverklaring wordt één van de komende dagen ingediend. Bij de rechtbank van eerste aanleg zal ook een kort geding worden aangespannen. Een beroep tot schadeloosstelling wordt nog onderzocht.