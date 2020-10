Metro wordt 20. Vijf sleutelmomenten uit sportjaar 2000

Het millenniumjaar was ook in de sportwereld veelbewogen. Zoals elk jaar deelbaar door vier was er een drukke zomer met naast een EK voetbal nog de Olympische Spelen, in Sydney. Hieronder een overzicht van het sportjaar 2000, dat voor ons land weinig succesvol was.

EK voetbal: afgang voor eigen publiek



De verwachtingen waren hooggespannen bij aanvang van het EK voetbal, dat in België en Nederland plaatsvond. De Rode Duivels winnen nog hun eerste groepsmatch tegen Zweden, maar gaan daarna onderuit tegen Italië en Turkije. Doelman Filip De Wilde was de schlemiel van dienst met een enorme blunder en een rode kaart. Frankrijk zou het tornooi onder leiding van wereldsterren Zinédine Zidane en Thierry Henry op z’n naam schrijven.

Olympische Zomerspelen: geen goud voor België

De Olympische Spelen in Sydney waren geen eclatant succes met twee zilveren medailles en drie bronzen, maar geen goud. De knapste prestatie kwam van de Amerikaanse atlete Marion Jones, die een primeur liet optekenen door vijf atletiekmedailles te winnen op dezelfde Spelen. Later zou ze afstand moeten doen van die medailles na een dopingbekentenis.

Het drama van Sint-Michielsgestel

Op het WK veldrijden op 30 januari 2000 startte een piepjonge Sven Nys als topfavoriet. Landgenoot Mario De Clercq en ploegmaat Richard Groenendaal zijn de twee grote uitdagers. Wanneer Groenendaal wegrijd en Nys weigert om te helpen in de achtervolging, krijgt hij de woede van een huilende De Clercq en de Belgische supporters over zich heen. Tot zijn laatste seizoen zou hij regelmatig uitgemaakt worden voor “vuile Hollander”.

Eerste NBA-titel voor Shaq en Kobe

Op 19 juni behaalde één van de meest iconische duo’s uit de basketgeschiedenis, Shaquille O’Neal en Kobe Bryant, hun eerste titel samen. Ze zouden de twee opeenvolgende jaren de LA Lakers naar een ‘threepeat’ stuwen. Begin dit jaar overleed Bryant op 41-jarige leeftijd bij een helikoptercrash waarmee hij de sportwereld in een algemene rouw onderdompelde.

Tiger woods bereikt supersterrendom



Golfer Tiger Woods was al even de beste ter wereld, maar wat hij in 2000 liet zien maakte van de toen 24-jarige Amerikaan een beroemdheid. In het millenniumjaar won hij in totaal negen van de twintig PGA-toernooien die hij speelde, en hij zette een nieuw record voor laagste gemiddelde score in de geschiedenis van de PGA Tour. Kenners beweren dat het spel van Woods in 2000 nooit meer werd overtreffen. Later werd zijn ster tanende nadat hij in opspraak kwam vanwege een reeks buitenechtelijke affaires.