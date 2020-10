Kylie Jenner gaat viraal op TikTok met “zangtalent”

Het is alweer een jaar geleden toen Kylie Jenner viraal ging met haar “hit” ‘Rise and Shine’. De realityster maakte toen in een video dochterlief Stormi wakker al zingend. Iedereen zag echter dat Stormi al lang wakker was. Nu gaat er een andere zangprestatie van haar online.

Kylie zong het liedje in een van de meest recente afleveringen van ‘Keeping Up with The Kardashians, toen ze zat te eten met de family’.

In de scène is te zien en vooral te horen dat Kylie Jenner de volgende tekst zingt: “Because I’m gonna get wasted. I just finished a cold cup of 42 and I’m about to go on my second one.” Dan stopt ze even en gaat ze verder: “Kourtney, what the fuck are you on?”

TikTok

E! Entertainment deelde de scène op hun TikTok-account en dat ging direct hard. Onder het geluid zijn op TikTok al bijna vijfduizend video’s te vinden. En jawel, een aantal celebs doen mee. Kylie Jenner herself maakte een TikTok met haar eigen geluid, maar zij was niet de enige. Bella Hadid (zagen we op ht TikTok-account van een vriendin van haar) en Sophie Turner en echtgenoot Joe Jonas maakten er ook al een video van.