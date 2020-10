BIZAR. Fan van poepzakjes? Dan is deze handtas iets voor jou

Het is laat in de avond, je hebt eigenlijk zin om in de zetel te ploffen en niet meer buiten te komen, maar je hond denkt daar anders over. Je trouwe viervoeter wil gaan wandelen, dus jij luistert flink, trekt je jas aan en gaat de deur uit. Bij een wandeling hoort natuurlijk ook een grote boodschap en dus gaan ook de poepzakjes mee.

Het moment waarop je hond een kakske heeft gedaan en je die poepzakjes moet gebruiken, is altijd wat vervelend. Niet alleen voelt het niet bepaald aangenaam aan en ruikt het doorgaans onfris, maar bovendien is het niet echt charmant om nadien met dat zwarte zakje over straat te wandelen. Maar niet iedereen denkt daar blijkbaar zo over.

Prijskaartje

Het luxemerk Bottega Veneta heeft namelijk een handtas uitgebracht die wel erg veel weg heeft van een poepzakje. Want sommige mensen vinden blijkbaar dat die look wel iets heeft. Natuurlijk zou je ook gewoon met een echt zakje over straat kunnen wandelen, maar waarom 1 cent betalen als je er ook 1700 euro voor kan neertellen? Bovendien beschik je dan over een exemplaar in echt leer dat wellicht wat langer meegaat dan de plastic variant. Over smaken en geuren discussieert men niet, toch? Je kan de BV Twist, zoals het fancy poepzakje heet, hier bestellen.