Laatste uitgaansavond in Liverpool loopt uit de hand (video)

Bij ons zijn sinds een week zwaardere maatregelen van toepassing op horeca. In de regio rond de Noord-Engelse stad Liverpool was gisterenavond de laatste avond dat cafés open mochten en dat sloten de jonge Britten op hun eigen wijze af.

Op sociale en Britse Media duiken filmpjes op van de laatste uitgaansavond in Liverpool voor de nieuwe lockdown. De regio rondom Liverpool valt onder een hoog risicogebied. Cafés, recreatiecentra, sportscholen, gokhallen en casino’s sloten hun deuren.

A “large crowd” had to be dispersed from Liverpool city centre after pubs closed at 10pm last night – two hours before tough Tier 3 #coronavirus restrictions were imposed.

Read more: https://t.co/5vnzDupD2Z pic.twitter.com/3z3XDKVcnO

— SkyNews (@SkyNews) October 14, 2020