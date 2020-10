Levi’s gaat binnenkort tweedehands jeans verkopen

Tweedehands kledij is tegenwoordig helemaal hip, vooral bij de jongere generaties. De vintage winkels en andere initiatieven (zoals Instagramshopjes) schieten dan ook als paddenstoelen uit de grond en grote merken doen volop hun best om bij te benen. Vanuit die optiek gaat kledingmerk Levi’s nu tweedehands jeans verkopen.

Vintage Levi’s broeken zijn al langer een hit bij modeliefhebbers, maar het ideale paar vinden kan weleens een uitdaging zijn. Om de perfecte fit te vinden ben je soms uren aan een stuk aan het passen. Maar die zoektocht zou nu een stuk makkelijker kunnen worden.

Levi’s Secondhand

Levi’s Secondhand wordt voorlopig enkele geïntroduceerd in de Verenigde Staten, maar hopelijk komt het initiatief ook snel naar hier overwaaien. Het principe is simpel. Mensen kunnen hun oude jeansitems inleveren in een van de deelnemende winkels en krijgen daarvoor een tegoedbon in ruil. Die kledingstukken worden vervolgens door Levi’s schoongemaakt en indien nodig gerepareerd en vervolgens aangeboden op de website. “Met het kopen van een tweedehands denim bespaar je ongeveer 80% CO2-uitstoot en iets meer dan een halve kilo afval. Als we dit opschalen, begint dat echt op te tellen”, aldus Jen Sey, hoofd marketing bij Levi’s, in Vogue. “We willen van Levi’s Secondhand een tweede natuur maken. Deze lancering is de eerste stap, maar niet de laatste.”