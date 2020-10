Deze bizarre jobs vind je enkel over de grens

Vind je je baan maar te gewoontjes? Check dit lijstje dan eens! Deze absurde jobs zal je misschien niet in België vinden, maar ze bestaan wel degelijk in Japan of de Verenigde Staten.

Treinduwer

We zitten allemaal wel al eens als sardienen opgesloten in een treinwagon. Maar in Japan vinden ze dat de treinen nooit te vol zitten en daarom werd de hulp ingeroepen van ‘treinduwers’. Dat zijn mensen die in de stations mensen letterlijk de trein of metro induwen. Gezellige boel!

Hondenpoepopruimer

Wie een hond heeft, zal dit vast beamen. Hondenpoep opruimen is allesbehalve leuk. Daarom richtte de Amerikaan Jacob D’Aniello het bedrijf DoodyCalls op, dat is gespecialiseerd in het opruimen van hondenkaka. Het bedrijf draait een jaaromzet van bijna 4 miljoen euro, wat overeenkomt met zo’n 6,6 miljoen opgeruimde hondendrollen.

Honden- en kattenvoertester

We blijven nog even in het thema van de dieren, want hoe weten we of onze viervoeters hun eten wel lekker vinden? Daarvoor doet het Britse Marks & Spencer beroep op Simon Allison. Van hondenkoekjes tot blikvoeding, hij proeft het allemaal. Bovendien vindt hij het nog lekker ook. Hij kreeg de titel ‘senior food technologist’ en onderzoekt de kwaliteit van het dierenvoedsel. Zijn favoriet is blijkbaar het organische luxe kipgerecht met groenten voor katten.

Panda-nanny

De hele dag knuffelen met een schattige pandabeer, wie droomt daar nu niet van? Het kan bij het China Giant Panda Protection and Research Center in Ya’an. Je krijgt een jaarloon van 29.000 euro en het enige wat je daarvoor moet doen is de beertjes knuffelen en voederen en met ze spelen.

Dobbelsteeninspecteur

Casino’s hebben wel vaker te kampen met valsspelers. Om dat tegen te gaan, bestaan er dobbelsteeninspecteurs in Las Vegas. Ze onderzoeken bijvoorbeeld of cijfers op de juiste plaats staan en of de dobbelsteen wel echt vierkant is. Als ze dubieuze dobbelstenen aantreffen, worden ze vernietigd, gemarkeerd of verkocht.

Vogelverschrikker

Je zou denken dat een job als vogelverschrikker niets voor een mens is. Maar dat was buiten de Engelse Jamie Fox gerekend. Hij werkte een tijdje als vogelverschrikker in Norfolk. Hij nam zijn ukelele, sketchboek en wat podcasts mee en beschermde zo de velden van de boeren. Sommigen bestempelden zijn job als de saaiste ter wereld, maar daar ging Fox niet mee akkoord.

Golfbalduiker

Verdorie, heb je nu weer je golfballetje in het water gekegeld? Geen nood, want de golfbalduiker staat paraat. Sommige golfclubs huren duikers in om de balletjes op te duiken. Het zicht zal wel niet zo mooi zijn als dat van het Great Barrier Reef in Australië.

Puntenslijper

De punten van je potloden slijpen, is iets wat iedereen in feite zélf kan doen. Toch kon de Amerikaan David Rees, werkzaam bij Artisanal Pencil Sharpening, er een gat in de markt mee opvullen. «Ik ga zorgvuldig en met liefde te werk», klinkt het. Rees benadrukt dat hij de beste puntenslijper is. «Ook al gooi je het potlood tegen een muur, de punt zal niet breken.»

Menselijke beddenwarmer

In een koud bed moeten gaan liggen, is nooit een pretje. Om hun gasten nog meer te behagen, heeft Holiday Inn speciaal mensen in dienst genomen die je bed op voorhand even wat opwarmen. De medewerker doet een speciaal pakje aan en gaat vijf minuutjes op voorhand in je bed liggen. Ideaal!