Paus Franciscus verklaart eerst millennial zalig

Paus Franciscus heeft de overleden Italiaanse adolescent Carlo Acutis zalig verklaard. Dat is opvallend, want Acutis, een diepgelovig computergenie, wordt zo de eerste ‘millennial’ die de eer te beurt valt.

Acutis werd in 1991 geboren in Londen en stierf in 2006 aan leukemie. Twee jaar geleden kreeg hij al de status van eerbiedwaardige. Eerder dit jaar erkende het Vaticaan dat er een mirakel was geschied toen een doodziek Braziliaans kind in 2013 genas nadat zijn familie om een tussenkomst van Carlo had gebeden.

Religieuze websites

De erkenning opende de deur naar de zaligverklaring van Acutis. Paus Franciscus had de jongen eerder al aangehaald als een voorbeeld voor de jeugd. De diepgelovige jongeman maakte religieuze websites en creëerde een expositie over eucharistische mirakelen die de wereld rondging.

Volgens waarnemers richt paus Franciscus zich met de zaligverklaring opnieuw tot de jeugd, die hij in het verleden al meermaals waarschuwde voor de gevaren van het internet en fake news.

De zaligverklaring van Acutis was reeds in juni gepland, maar moest uitgesteld worden als gevolg van de coronapandemie.