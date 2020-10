Met dit gebaar maak je duidelijk dat je je prille relatie serieus neemt

Als je nog maar pas in een nieuwe relatie zit, is het vaak moeilijk om de juiste toon te slaan. Je wil niet onverschillig overkomen want je vindt de ander écht leuk, maar anderzijds wil je ook niet verstikkend zijn of te hard van stapel lopen. Dat kan al snel voor spanningen zorgen want in deze fase zijn de meeste mensen nog niet helemaal open met hun nieuwe partner en een misverstand is snel gebeurd.

Stel: je bent een maand aan het daten met iemand en bent ervan overtuigd dat je dat wil blijven doen de komende tijd. Oké, leuk. Maar hoe maak je, klein maar fijn, duidelijk dat je om de ander geeft en dit een kans wil geven? Wel, dat is makkelijker dan je denkt.

Datingapp verwijderen

Veel singles komen tegenwoordig aan een lief door zich aan te melden op datingapps. Na lang swipen, vele mislukte dates en een hoop frustratie kom je uiteindelijk een leuk persoon tegen waarmee het wel klikt. Top. Toch hebben we vaak de neiging om, zelfs wanneer we al een paar weken aan het daten zijn met dezelfde persoon, toch nog regelmatig diezelfde datingapp te checken. “Je weet maar nooit”, toch? En vaak doe je het ook nog eens onbewust – het is misschien niet meer dan een oude gewoonte die erin is blijven zitten. Wel, erg respectvol is dat niet ten opzichte van de persoon waarmee je aan het daten bent. Het brengt de boodschap over dat je er toch niet voor de volle 100% voor gaat, terwijl je dat misschien wel wil. Dus, als je je date op een kleine maar fijne manier wil tonen dat je all in bent, verwijder die datingapp dan gewoon. En als je dan toch bezig bent, kan je ineens je hele profiel verwijderen zodat mensen je niet alsnog kunnen spotten en gênante opmerkingen kunnen maken, misschien maanden nadien.