‘De Slimste Mens ter Wereld’: Dit zijn de eerste kandidaten

De Slimste Mens ter Wereld is bijna terug in het land. Vanaf morgen gaat Erik Van Looy opnieuw op zoek naar de bekende Vlaming die zich een jaar lang de slimste mens ter wereld mag noemen. De drie kandidaten van de eerste aflevering zijn inmiddels bekendgemaakt.

We kennen al langer de startdatum, de kandidaten en de jury. Alles is dus klaar voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. En nu kennen we ook de drie kandidaten die als eerste hun kans zullen wagen om voor minstens één dag de slimste mens ter wereld te zijn.

Marie, Senne en Ella

De spits wordt dit seizoen afgebeten door Marie Verhulst, Senne Misplon en Ella Leyers. Het was Senne Misplon, de woordvoerder van de vzw Wel jong, niet hetero, die een foto deelde vanop de set waarop hij samen met zijn eerste twee uitdagers te zien is. Bij de foto deelde hij ook: “Dus euhm … Ik mag al in de eerste aflevering het opnemen tegen deze twee klassedames”.

DUS EUHM..

Ik mag al in de eerste aflevering het opnemen tegen deze twee klasse dames 😍 12 oktober om 21u30 @opVIER #deslimstemensterwereld pic.twitter.com/23RcuN6zwz — SENNE (@S_Misplon) October 6, 2020

Plexiglas

Om veiligheidsredenen kreeg het decor van de quiz ook een nieuwe toevoeging. De drie kandidaten worden dit seizoen van elkaar gescheiden met plexiglas. Daardoor zullen er waarschijnlijk ook geen (of minder) doe-opdrachten tussen de vragen zitten, omdat de kandidaten dan moeten opstaan van hun stoel. Ook zal er tijdens dit seizoen minder publiek aanwezig zijn bij de opnames omdat er ook daar rekening gehouden moet worden met de coronamaatregelen zoals die gelden bij evenementen.

Jeroom en James Cooke

De jury bestaat in de eerste aflevering uit Jeroom en James Cooke. Ook zij worden dit jaar gescheiden door een plexiglas, maar dat houdt hen niet tegen om het intiem te maken op het jurybankje.