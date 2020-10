nog t.e.m. 10/1

BOZAR in Brussel en het Gentse Museum Dr. Guislain hebben de handen in elkaar geslagen voor Danser Brut, een expo die een atypische kijk wil bieden op dans, lichaam en beweging. De tentoonstelling omvat allerlei soorten beweging: van draaimolen tot dansepidemie, van trance tot hysterie, van het gesticht tot het podium. Via een mix van outsiderkunst, moderne en hedendaagse kunst, filmfragmenten en medische documenten onderzoeken de musea de expressievormen van het lichaam, over de grenzen van de kunsten heen. Met een museumpas kan je beide tentoonstellingen gratis bezoeken.

bozar.be

museumdrguislain.be