TIPS & TRENDS. 3 x roze acties tegen borstkanker

Oktober is traditioneel Internationale Borstkankermaand. De Think Pink-campagne bundelt deze maand verschillende acties om de ziekte onder de aandacht te brengen. Enerzijds om vrouwen te stimuleren zich te laten screenen op borstkanker, anderzijds om patiënten een hart onder de riem te steken. Deze drie acties zijn hartverwarmend én leuk!

Likami

Voor Belgisch skincaremerk Líkami staat oktober in het teken van Think Pink. Wanneer je twee Líkami-producten koopt, krijg je een gratis rozenkwarts armbandje cadeau én vind je een roze Think Pink-lintje bij je bestelling. Het cosmeticamerk schenkt bij elke bestelling 1 euro aan het goede doel.

Kiabi

Modeketen Kiabi zweert bij budgetvriendelijke collecties op maat van iedereen, en dus ook voor vrouwen die een borstamputatie hebben ondergaan. Zo wordt het assortiment postoperatieve bh’s uitgebreid met sport- en nachtkleding. Deze maand doneert Kiabi bovendien 1 euro per verkocht artikel met het roze lintje op het etiket aan Think Pink.

Whirlpool

De wasmachines van Whirlpool pakken uit met acht vrouwelijke designs in fifty shades of pink. Het merk riep daarvoor de hulp in van de Gentse street artist Kitsune Jolene. Samen zetten ze een verrassende graffiti-actie op: ‘Think Fresh. Support Pink.’ De roze wasmachines worden online geveild ten voordele van Think Pink via www.thinkfreshsupportpink.be.