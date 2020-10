PENDELAAR. Ine verklapt: “Het Deense merk Norr heeft de perfecte jumpsuits voor langere vrouwen”

Elke week deelt een pendelaar de leukste lifestyletips met jou. Deze keer is het de beurt aan student geneeskunde Ine Vandevelde (18) uit Londerzeel.

Heb je nog tips voor studenten die hun kot willen inrichten?

De meubels die je in je kot hebt staan, zijn uiteraard belangrijk, maar het gaat vooral om de details. Gezelligheid komt niet vanzelf, dus daar moet je wat extra moeite insteken. Ik ben speciaal naar de Ikea gereden met mijn moeder om kleine accessoires te kopen die de boel persoonlijker moesten maken. Denk aan matjes, kussens en – heel belangrijk – lampen. Pas toen viel alles op zijn plaats en voelde ik me echt thuis op kot.

Wat is je lievelingskledingstuk?

Dit bericht bekijken op Instagram Yola Jumpsuit in action at @neozbutikkene 🤍 #summer #norrofficial Een bericht gedeeld door NORR (@norrofficial) op 24 Jun 2020 om 7:13 (PDT)

Een van mijn meest classy stukken is een groene jumspuit van het Deense merk Norr . Omdat ik groot ben, is het niet gemakkelijk een model te vinden dat perfect past. Verder heb ik een aantal oude mantels van mijn oma . De gedachte dat ik dezelfde kledij draag als zij in de jaren 60, vind ik geweldig.

Welk restaurant doet je watertanden?

Het is misschien een klassieker, maar ik ben vorige week voor het eerst bij De Werf in Leuven gaan eten. Het is tenslotte nog maar mijn derde week op kot. Het is een echt studentenrestaurant waar de prijzen ook niet te hoog zijn, al is het vooral de huiselijke sfeer die ik heel tof vind. Een echte studententip is de spotgoedkope snackbar Loempialand . Hoe vettiger, hoe prettiger!

Je speelt saxofoon, wie geeft je inspiratie op muzikaal gebied?

Dat is mijn saxofoonleerkracht Sarissa. Die pusht me elke keer weer om nog een stapje verder te gaan en om het onderste uit de kan te halen. Qua muziek houd ik van ‘Pequeña Czarda’ van Pedro Iturralde – een klassiek afstudeerstuk – en tegenwoordig speel ik graag muziek van Rudy Wiedoeft , een Amerikaanse saxofonist uit de jaren 20. Heel tof en speels.

Welk boek zou je aanraden op een regenachtige zondagnamiddag?