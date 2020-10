Bart De Pauw stelt VRT in gebreke en eist schadevergoeding

Bart De Pauw en zijn gezin stellen de VRT formeel in gebreke en eisen een schadevergoeding. Dat melden ze in een persbericht. Volgens hen heeft de VRT gelogen toen die op 10 november 2017 de tv-maker op staande voet ontsloeg na “honderden pornografische berichten”.

“Uit het gerechtelijk onderzoek blijkt nu dat deze uitspraak gebaseerd is op leugens”, aldus Bart De Pauw en zijn familie in het persbericht.

“Geen concreet bewijs”

“Op het ogenblik waarop de VRT na 30 jaar de samenwerking met Bart per direct en integraal beëindigde, was er geen enkel objectief en concreet bewijs voorhanden van de honderden pornografische berichten of van de stalking waar de toenmalig gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts het in de media uitgebreid over had”, aldus Ines De Vos, de echtgenote van De Pauw. De aanklachten waren, volgens datzelfde persbericht, gebaseerd op “twee twijfelachtige meldingen over beweringen van meer dan 10 jaar eerder”. “Het bestaan van die meldingen op zich was voor Paul Lembrechts blijkbaar voldoende om Bart De Pauw onmiddellijk te ontslaan, zonder dat hij gehoord werd én zonder dat hij de kans kreeg de inhoud van de beschuldigingen te verifiëren.”

Ines De Vos gaat zelfs nog een stapje verder en stelt dat er actief ‘slachtoffers’ werden opgetrommeld “waarbij anonimiteit werd gegarandeerd en de inhoud van de klacht niet werd bekeken, laat staan op een zorgvuldige en wettelijke manier onderzocht”.