LIFEHACK. Op deze manier krijg je meer ijs voor je geld bij IKEA

IKEA is niet alleen de plaats bij uitstek waar je naartoe trekt wanneer je pas verhuisd bent, maar ook de culinaire afdeling van de Zweedse keten is beroemd. Sommigen kiezen standaard voor de (vegan) balletjes, anderen zetten hun zinnen dan weer op een hotdog. Maar waar je ook voor kiest: een ijsje als afsluiter hoort erbij.

Zo’n IKEA-ijsje is natuurlijk al erg goedkoop op zich, maar erg vullend is het dan weer niet. Eerlijk is eerlijk, echte ijsliefhebbers kunnen er met gemak meerdere op. Dat komt alleen nogal vreetzakkerig over dus doe je het maar niet.

Gewicht

Wil je toch liever wat meer ijs de volgende keer? Dan is de lifehack die TikTokker @matsalehmamat deelde misschien wat voor jou. Het trucje is eigenlijk heel makkelijk, je moet het alleen weten. Volg zoals gebruikelijk de instructies op de ijsjesmachine, maar wanneer je op de startknop hebt geduwd, til je het hoorntje een beetje omhoog. Het systeem baseert zich namelijk op het gewicht van het ijsje om te weten hoeveel het moet serveren, dus door het op te tillen wordt het geheel wat lichter en krijg je dus meer waar voor je geld. Je moet er maar opkomen!