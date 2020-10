Gemiddelde prijs van huis in Vlaanderen stijgt tot boven de 300.000 euro

De gemiddelde prijs van een woonhuis in Vlaanderen is gestegen tot boven de 300.000 euro. Na de eerste negen maanden van dit jaar klokt die prijs af op 303.243 euro, of een stijging van 5,5% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2019. Dat blijkt uit de Notarisbarometer voor het derde trimester van 2020.

Coronacrisis of niet, vastgoed blijft in trek in ons land, en ook de prijzen blijven stijgen. In de periode 2015-2020 steeg de gemiddelde prijs van een woonhuis in Vlaanderen met 17,9%. Rekening houdend met de inflatie gaat het om een reële prijsstijging op vijf jaar tijd van 9,8%.

Per provincie

De grootste prijsstijging werd genoteerd in de provincie Antwerpen: +6,6% met een gemiddelde prijs van 324.282 euro. In West-Vlaanderen steeg de prijs van een woonhuis het minst: +4,6% met een gemiddelde prijs van 273.165 euro. Ook de gemiddelde prijs van een appartement in Vlaanderen zit nog altijd in stijgende lijn: 246.454 euro, of een stijging van 6% in vergelijking met het jaargemiddelde van 2019.

In Brussel kostten een woonhuis en een appartement gemiddeld 497.463 en 274.464 euro, of stijgingen met respectievelijk 3,9 en 8,3%.

Heropleving

De Belgische vastgoedmarkt kreeg in het tweede trimester een dreun door de coronacrisis en de bijhorende lockdown. De voorbije drie maanden was er sprake van een heropleving, met 11,6% meer transacties in vergelijking met het derde trimester van 2019. Was de stijging in juli nog bescheiden, dan toonden de kopers van vastgoed zich in augustus en september opvallend actief, met respectievelijk 13,4% en 19,9% meer transacties dan in 2019.

Volgens Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be, hebben veel kopers zich na de lockdown “extra gretig” op de markt gestort. “Verkopers verliepen soms wat sneller dan anders, zeker als het om woningen ging die bijzonder gegeerd waren”, zegt hij. “Dat had ook een effect op de gemiddelde prijzen, maar we verwachten dat dit een tijdelijk fenomeen is.”

Vanwege de coronacrisis zit de Belgische vastgoedmarkt wel nog niet op het niveau van vorig jaar: in de periode van 1 januari tot en met 30 september waren er op nationaal vlak 3,5% minder transacties in vergelijking met dezelfde periode in 2019.