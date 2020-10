BIZAR. Vrouw doodgeschoten tijdens nep-gijzeling op TikTok

Het was bedoeld als het zoveelste ludieke TikTok-filmpje, maar voor de Mexicaanse Areline Martinez (20) liep het anders af. Ze zou samen met enkele vrienden een nep-gijzeling opnemen en video vervolgens op TikTok plaatsen. Geen vuiltje aan de lucht, ware het niet dat het wapen onverwachts toch geladen bleek met een dodelijke afloop als gevolg.

Het scenario lijkt rechtstreeks uit een gangsterfilm te komen. Areline zit met een blauwe blinddoek om en haar handen vastgebonden naast een man op een bankje, die doet alsof hij haar mede-gijzelaar is. Vervolgens komen twee mannen het beeld in lopen, waarvan één met een wapen zwaait. De mannelijke gijzelaar wordt op z’n knieën gedwongen en beide ‘gijzelaars’ worden bedreigd met het wapen. En dan gaat het plotseling af. Het wordt Areline fataal. De jonge moeder laat een kindje achter. Volgens ooggetuigen vluchtten de andere spelers na het schot weg van de ‘filmset’, een kleine boerderij in Chihuahua in Mexico, schrijft Daily Mail.

-Por grabar Tik Tok de un secuestro con armas reales y cargadas se les fue un tiro cal 45 y matan a Areline Martínez presunta secuestrada, esto en Chichuahua, el video es un detrás de las cámaras previo!

Legaal of niet?

Het is onduidelijk hoe het kan dat het wapen geladen was en of het een legaal wapen was. Procureur-generaal César Augusto Peniche laat weten: “Een van de scenario’s is dat ze met een vuurwapen aan het knoeien waren en dachten dat het niet geladen was en toen per ongeluk de vrouw doodschoten.” De twee schutters zijn inmiddels geïdentificeerd. Het is niet geweten of ze ook al aangehouden zijn.

Sociale media

Het filmpje dat nu op sociale media circuleert, is een ‘achter de schermen’-video. Kijkers zien niet hoe Martinez wordt geraakt,maar wel hoe de groep lol met elkaar heeft en speels met elkaar omgaat. Ook is te zien dat er meer wapens op de set waren, waarvan niet bekend is of deze ook geladen waren.

Op sociale media wordt volop gereageerd. Veel mensen noemen het tragisch, velen plaatsen ook een kanttekening. “Als je met wapens speelt, loop je een risico.” Ook vragen Twitteraars zich af waar de grens moet worden getrokken. “Mensen doen tegenwoordig álles om maar beroemd te worden.”