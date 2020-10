Visser spot brokstuk van vliegtuig op strand. Is het van MH370? (foto’s)

Een visser heeft maandag op een strand een brokstuk aangetroffen van een vliegtuig. Sommigen vermoeden dat het om resten van de verdwenen vlucht MH370 gaat, al zijn kenners daar niet zo zeker van.

Mick Elcoate spotte het brokstuk op een afgelegen strand zo’n 7 kilometer van Cape Tribulation, een dorpje in het noorden van Queensland (Australië). Hij dacht aanvankelijk dat het om een roer ging van een boot, maar toen hij de foto’s in een Facebookgroep voor vliegtuigfanaten deelde, kreeg hij heel wat reacties van mensen die vermoeden dat het om vliegtuigresten gaat, en mogelijk van vlucht MH370.

Mysterieuze verdwijning

Dat vliegtuig van Malaysian Airlines steeg op 8 maart 2014 op vanaf de luchthaven van Kuala Lumpur. Even later verdween het toestel, met 239 mensen aan boord, van de radar. Het vliegtuig werd tot op heden nooit teruggevonden en de oorzaak van de crash is nog steeds niet geweten.

Ander vliegtuig

De kans is echter klein dat het brokstuk van MH370 komt, want een deel van de vleugel werd in 2015 aangetroffen op het eiland Réunion, dat ten oosten ligt van Madagaskar, zo’n 10.000 kilometer verderop. Ook luchtvaartonderzoeker Mick Gilbert heeft zijn twijfels bij de MH370-piste. “Het onderdeel vertoont veel te weinig weers- en omgevingsinvloeden en heeft vrijwel zeker een andere kleur. Als het afkomstig is van een vliegtuig, dan lijkt het me eerder van Air Niugini-vlucht 73 te zijn. Dat toestel crashte op 28 september 2018 vlak voor de landingsbaan van Chuuk (Micronesië) in het water”, vertelde hij aan The Australian.