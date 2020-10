Onderzoek: “Amazone is bijna geen regenwoud meer, maar een drogere savanne”

Delen van het Amazonewoud, het grootste regenwoud ter wereld, staan op het punt te veranderen in een savanne. Dat blijkt uit een studie die gepubliceerd werd in het vakblad Nature Communications. De klimaatopwarming is de grote boosdoener.

Regenwouden zijn erg gevoelig aan veranderingen in de vochtigheidsgraad. Het was dus geweten dat bosbranden en lange periodes van droogte ervoor zouden kunnen zorgen dat het dicht beboste Amazonewoud veranderde in een open savannevlakte. Er werd echter gedacht dat zo’n verandering nog tientallen jaren van ons verwijderd was, terwijl uit nieuw onderzoek van een team internationale onderzoekers blijkt dat dat kantelpunt wel eens veel dichter bij zou kunnen zijn.

Geen weg terug

Zo’n 40 procent van het Amazonewoud loopt momenteel het risico om in een drogere, open savanne te veranderen, zo stelt het onderzoek. Al zal die verandering waarschijnlijk nog enkele decennia op zich laten wachten, eens het transformatieproces begonnen is, is er geen weg terug. Door de klimaatverandering krijgen delen van het Amazonewoud steeds minder regen, en bovendien kampt door het lakse boskapbeleid van Braziliaans president Bolsonaro een groot deel van het woud steeds vaker met bosbranden en ontbossing.

Enorm verlies

Regenwouden bieden onderdak aan een veel diverser en groter gamma aan diersoorten dan een savanne. Bovendien nemen de talloze bomen van het Amazonewoud, de long van de wereld, veel meer CO2 op dan de weinige bomen op een savannevlakte. “Eens de regenwouden verdwenen zijn, zal hun herstel naar hun oorspronkelijke staat vele decennia duren. Gegeven dat regenwouden de meerderheid van alle soorten op de wereld bevatten, zullen die allemaal voorgoed verdwenen zijn”, besluit auteur van de studie Ingo Fetzer in The Guardian.