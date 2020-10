BIZAR. Corona-erotica is nu een ding en raarder wordt het niet

2020 is een jaar dat we niet snel zullen vergeten en dat is jammer, want er gebeurde heel wat naars in de wereld. Het coronavirus is uiteraard een van de belangrijkste – zo niet de belangrijkste – wereldwijde ramp waar we mee te maken kregen, al is er nu een nieuwe kanshebber voor die titel.

Er zijn een hoop rare mensen in de wereld en algemeen genomen is dat maar goed ook. Als we allemaal dezelfde doodnormale zielen zouden zijn, zou er weinig bijzonders gebeuren op onze planeet. Maar af en toe is er iemand die er toch écht over gaat. En nee, dit keer hebben we het niet over Trump, maar wel over M.J. Edwards.

Coronaromance of coronance?

De kans is groot dat je nog nooit van die naam gehoord had en eerlijk? Maar goed ook. M.J. Edwards is namelijk de auteur van een nieuw stukje wereldliteratuur genaamd ‘Kissing the Coronavirus’. Een kort (16 bladzijdes), maar krachtig stukje erotica over, jawel, een vrouw die verliefd wordt op het coronavirus. “Doctor Alexa Ashingtonford maakt deel uit van een team wetenschappers dat de opdracht krijgt om een remedie te vinden tegen het allesverwoestende coronavirus. Maar voor ze het weet wordt er er verliefd op in deze stomende, virale erotica (en dat mag je heel letterlijk nemen, red.). ‘Kissing the Coronavirus’ is een stomend verhaal over verboden liefde en duistere verlangens die tot leven komen”, aldus de beschrijving van het boek. Op de één of andere manier slaagde de titel er toch in om een vier op vijf te krijgen op Amazon, dus als je benieuwd bent, kan je het daar downloaden voor een erg laag prijsje…