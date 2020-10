NIPT! Vrachtwagenchauffeur voorkomt drama nadat verkeer voor hem plots remt (video)

Een trucker heeft alles uit de kast moeten halen om niet in te rijden op zijn vertragende voorgangers. De beelden spreken boekdelen.

Op de videobeelden is te zien hoe een Amerikaanse vrachtwagenchauffeur in Dallas op de rechterrijstrook rijdt in regenweer. Niet het moment dus om in de remmen te gaan, dus. En dat is exact wat zijn voorgangers doen omdat er een voertuig stilstaat op de pechstrook.

Te laat gezien

De trucker beseft vrij laat dat het verkeer voor hem zwaar afremt, duwt op zijn rempedaal, en merkt dat zijn vrachtwagen begint te slippen. Hij gooit vervolgens het stuur naar rechts over een berm om niet in te rijden op het verkeer.

Opgelucht

Gelukkig raakte bij het gevaarlijke manoeuvre niemand gewond, maar het had een stuk erger kunnen zijn mocht hij niet naar rechts hebben kunnen afbuigen. “Waarschijnlijk moet ik mijn vrachtwagen opnieuw laten uitlijnen, maar dat is een pak minder erg dan een ongeval te veroorzaken en daarbij mensen mogelijk te verwonden”, reageert hij opgelucht.