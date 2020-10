Een op de drie Belgen durft niet te spreken over seksuele fantasieën

Seks is een basisbehoefte en dat is het niet voor niets. De mens heeft nu eenmaal, net zoals andere dieren, de drang om zich voort te planten (of, in het geval van velen onder ons, om te doen alsof). Wie al een tijdje in een relatie zit, kan wellicht beamen dat seks nochtans niet altijd vanzelfsprekend is. Wanneer de sleur erin komt, gaan de handboeien eruit.

En dat terwijl ons seksleven een erg belangrijk onderdeel is van een relatie. Een nieuwe studie van iVox, uitgevoerd in opdracht van JOE voor het radioprogramma ‘Love, Sex & Drama’, bevroeg de Belg naar zijn seksuele leven en daar kwamen enkele opmerkelijke resultaten uit voort.

Sleur

Passie is leuk, maar duurt duidelijk niet erg lang. Na enkele maanden is de grootste vonk er voor de meesten al uit en 44% van de ondervraagden gaf aan dat zijn of haar relatie momenteel in een sleur zit. En dat terwijl 47% van mening is dat een relatie zonder passie niet kan voortbestaan. Gelukkig is er wat dat betreft ook goed nieuws, want we doen wel ons best om het vuur levend te houden. Althans, dat vindt 77% van zichzelf en 61% van zijn of haar partner. Dat is jammer genoeg niet altijd succesvol en 15% heeft dan ook al overwogen om in relatietherapie te gaan.

Fantasie

Wanneer we het hebben over sleur, dan denken we al snel aan seks – het missionarisstandje is een oude bekende in veel relaties waar de spanning ver zoek is. Je zou denken dat we dan aangeven aan onze partner dat het ook anders kan, maar dat blijkt niet zo vanzelfsprekend. Een op de vijf Belgen schaamt zich namelijk voor zijn of haar seksuele verlangens en een op de drie durft zijn of haar fantasieën niet uit te spreken. Tot de meest voorkomende fantasieën behoren een triootje (vooral populair bij mannen) en seks met iemand van hetzelfde geslacht (vooral vrouwen dromen hiervan). Nochtans probeert slechts 10% van de ondervraagden als puntje bij paaltje komt regelmatig iets nieuws uit in bed.