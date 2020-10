nog t.e.m. 4/10

De Brusselse musea slaan de handen in elkaar om je weer met open armen te verwelkomen, en ze nodigen meteen ook heel wat kunstenaars en artiesten uit. In de meer dan veertig musea van de hoofdstad kan je dit weekend niet alleen terecht voor prikkelende tentoonstellingen, maar ook voor concerten, performances, workshops en ander leuks. Klei mee aan een kunstwerk in het Erasmushuis, degusteer een Brussels biertje in het Coudenbergpaleis, pik een jazzconcert mee in het Magritte Museum of bouw een auto van Lego in Autoworld.

comeback.brussels