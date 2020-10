BIZAR. Mysterie van 29 ton gedumpte wortels in Londense straat is opgehelderd (video)

Het mysterie van de 29 ton verse wortels die in een straat nabij een Londense campus gedumpt werden, is opgehelderd: het zou gaan om een kunstproject van een student.

Op sociale media verschenen woensdag tal van foto’s en vragen van Londenaars over een enorme hoop verse wortels die door een vrachtwagen gedumpt waren op straat, niet ver van de University of London.

De school kwam achteraf met een verklaring: het zou gaan om een kunstinstallatie van kunststudent Rafael Perez Evans, die les volgt aan het Goldsmiths College voor beeldende kunsten en sociale wetenschappen, een afdeling van de University of London.

Een woordvoerder van het college zei dat het project, ‘Grounding’ getiteld, deel uitmaakt van een afstudeertentoonstelling voor de masteropleiding Beeldende Kunsten. “Rafael heeft ervoor gezorgd dat de wortels op het einde van de expositie, op 6 oktober, verwijderd en gedoneerd worden aan dieren”, aldus de woordvoerder op de lokale nieuwssite MyLondon.

Dumpen als protest

Evans zelf verklaart zijn installatie in de beschrijving onder een YouTube-video van het kunstproject. “Het verschil in visibiliteit tussen de stad en het platteland creëert een spanningsveld, dat verkend wordt door een monumentaal boerenprotest te versmelten met het therapeutische ritueel van het aarden. Het dumpen van (overtollig) voedsel is een vaak gebruikte vorm van protest door Europese landbouwers, als reactie op een overheid die hun arbeid en product devalueert tot in het belachelijke.”

Dat laatste gebeurt vaak in de luwte, tot frustratie van de landbouwers, die hun ongenoegen uiten door ostentatief en met veel tamtam hun producten te dumpen. Zo herinneren we ons nog allemaal de beelden van boze melkveehouders die in 2017 aan het Justus Lipsius-gebouw in Brussel een ton melkpoeder uitstrooiden uit protest tegen de lage melkprijzen. In 2009 goten boze boeren om dezelfde reden drie miljoen liter melk uit over een veld in Ciney.

Voor de installatie gebruikte Evans 29 ton aan ongewenste wortels, die afgekeurd werden door de Britse voedingsindustrie en dus voor de vuilnisbak bestemd waren.