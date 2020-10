METRO WORDT 20. In de ban van het jaar 2000

Nadat we met z’n allen 1 januari 2000 en de gevreesde millenniumbug overleefden, bleek het achteraf een jaar om nooit te vergeten. Hier een overzicht van wat 2000 voor ons op cultureel vlak in petto had.

Pierre Jacobs & Quentin Soenens

Britney Spears

Britney Spears eigent zichzelf voorgoed een plaats in de popcultuur toe met haar single ‘Oops! … I Did It Again’, een track van haar gelijknamige tweede album.

Madonna

Britney’s grote voorbeeld Madonna is dan weer vanaf augustus 2000 vaste klant in alle clubs van de wereld dankzij haar single ‘Music’.

Eminem

Marshall Bruce Mathers III laat voor het eerst van zich horen als Eminem. Met ‘The Real Slim Shady’ zet hij de rapwereld op zijn kop.

In De Gloria

Op 11 februari maakt Vlaanderen voor het eerst kennis met de satirische humor van het tijdloze tv-programma ‘In De Gloria’, ontsproten uit de koker van regisseur Jan Eelen. De grens tussen fictie en realiteit is bijwijlen zo dun, dat de Canvas-kijkers soms het gevoel hebben naar échte reportages te kijken in plaats van naar parodieën.

Requiem for a Dream

‘Requiem for a Dream’ deelt niet alleen een visuele en psychologische uppercut uit, de film geeft Darren Aronofsky ook een plaatsje tussen de grote cineasten van de vroege 21ste eeuw.

Coldplay

De Britse poprockband Coldplay debuteert op 10 juli met het album ‘Parachutes’, waar onder andere de hitsingle ‘Trouble’ op prijkt, en zou in de jaren nadien de wereld veroveren.

The Sims

Gamers onderhouden voor het eerst een virtueel gezin in ‘The Sims’. Het computerspel gaat als zoete broodjes over de toonbank en zou uitgroeien tot het bestverkochte pc-spel aller tijden.

Billy Elliot

De Britse theatermaker Stephen Daldry laat zien dat hij ook cinema in de vingers heeft met zijn debuutfilm ‘Billy Elliot’, het verhaal van een elfjarige jongen uit een klein Brits mijnstadje die stiekem danser wil worden.

Big Brother

Steven ‘Spillie’ Spillebeen is de winnaar van de eerste Vlaamse versie van ‘Big Brother’. De financieel adviseur gaat met een geldprijs van 5 miljoen Belgische frank naar huis. In het tv-programma, dat de doorbraak van reality-tv in Vlaanderen inluidde, zit een groepje mensen vrijwillig opgesloten in een huis terwijl ze voortdurend gefilmd worden.

Que Si, Que No

De in Colombia geboren zanger Jody Bernal tekent met ‘Que Si, Que No’ voor de grootste hit van het jaar 2000. In totaal stond het Spaanstalige lied zeventien weken in de Vlaamse Ultratop.

Abel

Ook het Nederlandse onehitwonder Abel scoort een monsterhit in onze contreien met het melancholische ‘Onderweg’, dat overal te horen is.

X-men

‘X-Men’, de eerste episode van een lange filmsaga, draagt zijn steentje bij tot de grote terugkeer (en ultieme doorbraak) van de superhelden op het witte doek.

Expeditie Robinson

Voor het eerst kan Vlaanderen op de buis volgen hoe de survivalskills van acht onbekende Nederlanders en Vlamingen op de proef gesteld worden op een onbewoond eiland in ‘Expeditie Robinson’.

Daft Punk

‘One More Time’, de eerste single van het album ‘Discovery’, slaat internationaal aan en catapulteert de glimmende robotkoppen van Daft Punk naar absolute wereldroem.

Queer As Folk

Na het succes van de Britse serie valt ‘Queer As Folk’ ook aan de andere kant van de Atlantische Oceaan enorm in de smaak. Daar zien we het leven van vijf homoseksuele vrienden in Pittsburgh.

Brad en Jen

Het acteurskoppel Brad Pitt en Jennifer Aniston stapt op 29 juli in het huwelijksbootje in Malibu. Het is dé sterrenbruiloft van het jaar. Het huwelijk strandt vijf jaar later. Pitt wordt overigens door het Amerikaanse magazine People uitgeroepen tot ‘Sexiest Man Alive’.