BIZAR. Lerares vergiftigde 23 kleuters en krijgt nu de doodstraf

Een Chinese kleuterjuf is ter dood veroordeeld nadat ze 23 kinderen vergiftigde “uit wraak”. Een van de kinderen overleed later in het ziekenhuis.

De rechtbank is ervan overtuigd dat de kleuterjuf vorig jaar in maart natriumnitraat door het ontbijt van de kinderen geroerd heeft. In grote hoeveelheden kan die stof giftig zijn. Vlak nadat de kinderen hun pap hadden opgegeten, begonnen ze te braken en vielen ze flauw. Eén kindje overleed 10 maanden later in het ziekenhuis.

Ruzie

Al snel kwam de kleuterjuffrouw in het vizier en begon de politie een onderzoek. De Chinese liet in een statement weten dat ze de kinderen, niet haar eigen leerlingen maar die van collega’s, uit wraak had vergiftigd vanwege een ruzie met collega’s over de manier van leidinggeven.

De rechtbank noemde de kleuterjuf “verachtelijk en gemeen” en stelde dat de gevolgen van haar misdaden zo buitengewoon ernstig waren, dat ze het verdiende om zwaar gestraft te worden. Ze werd ter dood veroordeeld. De straf wordt uitgevoerd door een vuurpeloton of een dodelijke injectie.

Echtgenoot

Het is trouwens niet de eerste keer dat de juf iemand vergiftigde. Zo kocht ze het giftig goedje al eens eerder online om haar man te doden. Die liep slechts lichte verwondingen op.