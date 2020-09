Wereldwijd één miljoen coronadoden: zelfs in vergelijking met de griep is dat veel

Dinsdagnacht hebben de coronastatistieken een sombere kaap overschreden: wereldwijd zijn er nu officieel 1 miljoen mensen gestorven aan het Covid-19-virus. Maar wat betekent dat symbolische cijfer eigenlijk?

Dinsdagnacht even voor drie uur (Belgische tijd) heeft de John Hopkins Universiteit, die de wereldwijde coronacijfers nauwgezet verzamelt, meegedeeld dat er wereldwijd 1 miljoen mensen zijn gestorven aan Covid-19. Het is intussen 9 maanden geleden sinds Chinese autoriteiten gewag maakten van een cluster patiënten met onverklaarbare longontstekingen in Wuhan.

Op 11 januari viel het eerste dodelijke slachtoffer in China, exact twee maanden later gebeurde dat ook bij ons. De meeste dodelijke slachtoffers vielen in de Verenigde Staten (ongeveer 205.000), gevolgd door Brazilië (meer dan 142.000) en India (ruim 95.000). Wereldwijd zijn er intussen al zo’n 33 miljoen coronabesmettingen vastgesteld, waarvan 23 miljoen mensen al genezen zijn.

Hoe dodelijk is corona nu echt?

De kaap van 1 miljoen coronadoden is een symbolische die instinctief doet rouwen, maar wat betekenen die cijfers? Is het coronavirus in vergelijking met andere doodsoorzaken en genadeloze moordenaar, of is relativering op z’n plek en is het allemaal wat onschuldiger?

Het antwoord lijkt toch eerder op het eerste dan het tweede. Zelfs in vergelijking met de griep, een berucht virus dat vaak vergeleken wordt met het coronavirus, sterven er wereldwijd nog altijd meer mensen aan een coronabesmetting. Ook andere overdraagbare ziekten die elk jaar heel wat slachtoffers maken, zoals malaria en aids, zijn minder dodelijk dan Covid-19.

Maar ook het verkeer, normaal een absolute koploper wat betreft doodsoorzaken, doet het beter (als in: is minder dodelijk) dan corona. Ook aan ondervoeding en zelfdoding stierven dit jaar al minder mensen dan aan de heersende pandemie. Voorlopig moet het coronavirus nog slechts enkele doodsoorzaken voor zich dulden. Hart- en vaatziekten zijn nog altijd het meest dodelijk: wereldwijd maken ze zo’n 18 miljoen slachtoffers per jaar – een cijfer dat Covid-19 waarschijnlijk niet zal inhalen. Aan kanker sterven er jaarlijks zo’n 10 miljoen mensen. Ook andere aandoeningen zoals diabetes, dementie en diarree zijn nog dodelijker dan corona.

Onderschatting