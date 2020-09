Trump en Biden slijpen de messen voor allereerste debat

De twee Amerikaanse presidentskandidaten, Joe Biden en Donald Trump, nemen het vannacht om 3 uur (Belgische tijd) voor het eerst tegen elkaar op tijdens een debat. Tijdens het 90 minuten durende debat komen zes thema’s aan bod: ‘The Trump and Biden Records’, het Hooggerechshof, COVID-19, de economie, ras en geweld in de Amerikaanse steden en de integriteit van de verkiezing.

Het zijn allemaal ‘hot topics’, zeker omdat Trump zaterdag de conservatieve Amy Coney Barrett heeft voorgedragen als kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof na het overlijden van Ruth Bader Ginsburg. Volgens de Democraten zal haar aanstelling onder meer de doodsteek betekenen voor Obamacare, net op een moment dat het land zwaar te lijden heeft onder de coronacrisis.

Bovendien zijn er nog steeds protesten aan de gang in verschillende steden tegen het politiegeweld tegen minderheden en het structureel racisme in de VS. En vorige week weigerde Trump een vreedzame machtsoverdracht na de verkiezingen te garanderen indien hij zou verliezen.

Onvoorspelbare Trump

Beide kandidaten bereiden zich ondertussen voor op het debat. Volgens de Amerikaanse media bereidt Biden zich zoals steeds voor door zijn medewerkers vragen te laten stellen. Hij gaf aan uit te kijken naar het debat en hoopt Trump aansprakelijk te kunnen stellen voor zijn uitspraken, maar zijn campagne vreest ook dat Trump erg onvoorspelbaar uit de hoek zal komen. Bronnen binnen Trumps team gaven dan weer aan dat Trump zich vooral voorbereidt op aanvallen van Biden.

Sleepy Joe

Ook heeft Trump zijn best gedaan om de verwachtingen rond de prestaties van Biden op een laag niveau te houden. Zo verklaarde hij tijdens een campagnebijeenkomst zaterdag dat Biden dom is en eerder zei hij ook dat «Sleepy Joe» geen idee heeft waar hij is. Toch voegde Trump ook toe dat Biden veel meer ervaring heeft dan hij in de politiek.

Biden heeft sinds het begin van de verkiezingscampagne al verschillende debatten bijgewoond tussen de Democratische kandidaten. Daar maakte hij niet altijd een sterke indruk, mede door zijn versprekingen en onsamenhangende uitspraken. De Amerikaanse media herinneren er wel aan dat Biden in 2012 zeer sterk uit de hoek kwam toen hij het als kandidaat-vicepremier debatteerde tegen Paul Ryan. Biden zou dan ook sterker zijn in een-op-eendebatten dan in groep, aldus de media.

Coronatest

Het debat van dinsdag vindt plaats in Cleveland en wordt gemodereerd door Chris Wallace van Fox News. In het publiek zit een tachtigtal personen, die allen eerst een coronatest zullen moeten ondergaan. Het debat start om dinsdag om 21.00 uur lokale tijd, of woensdagochtend 03.00 uur Belgische tijd.

De volgende debatten zijn gepland op 15 en 22 oktober. Vicepresidentskandidaten Mike Pence en Kamala Harris nemen het tegen elkaar op op 7 oktober.