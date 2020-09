LIFEHACK. Zo breng je slappe wortelen terug tot leven

Voedselverspilling is iets waar velen onder ons zich dagelijks schuldig aan maken. Helaas is het ook een gewoonte met een erg schadelijke impact op het milieu. Wil je dus op een relatief makkelijke manier je ecologische voetafdruk naar beneden helpen, dan is minder voeding weggooien een goede eerste stap.

Voedselverspilling bestaat in alle mogelijke vormen en maten. Het is ons allemaal weleens overkomen dat we nog ongebruikte groenten in de vuilnisbak moesten kieperen omdat we ze te lang hadden laten liggen en ze intussen slecht waren geworden. Wortelen hebben bijvoorbeeld de neiging om snel slap en niet meer knapperig te worden, waardoor het nodig lijkt om ze weg te gooien. Maar niets is minder waar.

Uitdroging

Je kan die slappe wortelen namelijk makkelijk een tweede kans geven. De Australische Lottie Dalzeil toonde op TikTok hoe je dat doet. Het enige wat je nodig hebt voor de lifehack zijn een glas water en enkele slappe wortelen. Volgens Lottie is die slapheid namelijk te wijten aan uitdroging. Stop je je slappe wortelen enkele minuten in een glas water, dan is de kans groot dat ze zo goed als nieuw worden. Uiteraard geldt dat niet voor zwart geworden of beschimmelde exemplaren – die gooi je maar beter zo snel mogelijk op de composthoop.