WOW. Dit zijn de beste dronefoto’s van 2020

In Italië zijn de Drone Photo Awards uitgedeeld, een wedstrijd waarbij luchtfotografie en drones centraal staan. De winnaars bieden ons een heel ander, maar prachtig, perspectief op de wereld.

De hoofdprijs ging dit jaar naar Jim Picôt. De Australische fotograaf stuurde ‘Love Heart of Nature’ in, een prachtig beeld waarop te zien is hoe een haai door een school zalmen zwemt. Picôt slaagde erin om een magisch moment vast te leggen.

COVID-19

Fotografen konden beelden indienen voor negen verschillende categorieën. Maar één categorie verdient net wat meer aandacht, want dit jaar kon er namelijk ook een beeldje gewonnen worden in de categorie ‘Life Under Covid-19’. Tomer Appelbaum legde op beeld vast hoe zijn landgenoten in Israël op veilige afstand van elkaar vredevol protesteerden en mocht de award mee naar huis nemen.

Hieronder vind je nog meer prachtige inzendingen: