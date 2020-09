Chips, kaas en chocolade zijn moeilijkst recycleerbare snacks

Snacks, wie houdt er niet van? Niets zo leuk als ’s avonds na een lange dag in de zetel ploffen met een bakje chips of een reep chocolade en jezelf ongegeneerd volproppen voor een feelgood serie. Jammer genoeg zit er ook een niet zo milieuvriendelijk kantje aan die snacks waar je niet meteen bij stilstaat.

Een Brits onderzoek, gevoerd door Which?, nam 89 van de populairste snacks in Groot-Brittannië onder de loep. Ze onderzochten daarbij hoe goed recycleerbaar de verpakkingen zijn en de resultaten zijn niet best.

Een derde recycleerbaar

Which? kwam namelijk tot de conclusie dat slechts 34% van de verpakkingen makkelijk recycleerbaar zijn voor de consument. Van alle onderzochte categorieën (waaronder chips en chocolade) scoorden de chipsverpakkingen het slechts. Slechts 3% daarvan was recycleerbaar. Wat betreft specifieke producten bleken Pringles, KitKat en Babybel het slechtst te scoren. De merken achter de drie producten in kwestie, met name Kellogg’s, Nestle en Le Groupe Bel, gaven wel aan aan Metro UK dat het milieuvriendelijker maken van de verpakkingen hoog op hun prioriteitenlijstje staat. Tot dan is het wellicht aan te raden om goed te letten op de verpakkingen die je koopt en om misschien eens een bezoekje te brengen aan je lokale zero waste-winkel.