BIZAR. Amerikaan aangeklaagd in Thailand na negatieve reisbeoordeling op Trip Advisor

Wesley Barns woont en werkt al een tijdje in Thailand. Binnenlands toerisme is nog steeds toegelaten in het land en Barns wou zichzelf trakteren op een weekje zon, zee en zand. Hij reisde naar het eiland Koh Chang, beroemd om zijn zandstranden en turquoise wateren, en boekte een kamer in het Sea View Resort.

Reputatieschade

Maar het resort bleek niet te voldoen aan de verwachtingen van Barns, waarop hij besloot een negatieve recensie te schrijven over zijn ervaringen in het vakantieverblijf. Einde verhaal, dacht de Amerikaan, tot hij het nieuws vernam dat “de eigenaar van het Sea View Resort een klacht had ingediend omdat de beklaagde oneerlijke beoordelingen over zijn hotel op de TripAdvisor-website had geplaatst”. Dat zegt kolonel Thanapon Taemsara van de lokale politie.